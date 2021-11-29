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https://sputnik-georgia.ru/20211129/kolichestvo-postradavshikh-pri-vzryvakh-na-shakhte-listvyazhnaya-dostiglo-92-262434909.html
Количество пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" достигло 92
Количество пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" достигло 92
Трагедия произошла 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана
2021-11-29T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Количество пострадавших в результате взрывов на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 92 человек, 35 из них горноспасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."По уточненным данным, в результате аварии пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей", - сказал собеседник агентства.Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемерово &gt;&gt;&gt;Трагедия произошла 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области. Там случилось задымление, под землей оказались 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По предварительной информации правоохранителей, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, россия, новости, в мире, общество, кемерово, кемеровская область

Количество пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" достигло 92

11:19 29.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
Спасательные работы на шахте Листвяжная в Кемеровской области - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
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Трагедия произошла четыре дня назад на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Количество пострадавших в результате взрывов на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 92 человек, 35 из них горноспасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"По уточненным данным, в результате аварии пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей", - сказал собеседник агентства.
Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемерово >>>
Трагедия произошла 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области. Там случилось задымление, под землей оказались 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
По предварительной информации правоохранителей, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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