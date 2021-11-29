https://sputnik-georgia.ru/20211129/na-aktsii-u-tbilisskogo-gorsuda-zaderzhany-15-chelovek-262449605.html
На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
Задержанные участники акции обвиняются в нарушении общественного порядка и неподчинении полиции 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T15:18+0400
2021-11-29T15:18+0400
2021-11-29T15:24+0400
новости
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михаил саакашвили
мвд грузии
суд
акция
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Во время акции у Тбилисского городского суда, где проходит судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержаны 15 человек, сообщает МВД Грузии.Как говорится в заявлении ведомства, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний. Более того, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства.Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили>>В результате сотрудниками полиции в административном порядке были задержаны 15 человек.Подразделения МВД остаются мобилизованными и поддерживают общественный порядок у здания Тбилисского городского суда. Министерство внутренних дел как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает всех граждан, политических лидеров, организаторов митингов и участников соблюдать закон и порядок, и подчиняться законным требованиям полиции. Во время митинга будет немедленно предотвращено любое нарушение закона полицией в рамках закона, говорится в заявлении ведомства.Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, суд, акция
На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
15:18 29.11.2021 (обновлено: 15:24 29.11.2021)
Задержанные участники акции обвиняются в нарушении общественного порядка и неподчинении полиции
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik.
Во время акции у Тбилисского городского суда, где проходит судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержаны 15 человек, сообщает
МВД Грузии.
Как говорится в заявлении ведомства, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний. Более того, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства.
В результате сотрудниками полиции в административном порядке были задержаны 15 человек.
Подразделения МВД остаются мобилизованными и поддерживают общественный порядок у здания Тбилисского городского суда.
Министерство внутренних дел как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает всех граждан, политических лидеров, организаторов митингов и участников соблюдать закон и порядок, и подчиняться законным требованиям полиции. Во время митинга будет немедленно предотвращено любое нарушение закона полицией в рамках закона, говорится в заявлении ведомства.
Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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