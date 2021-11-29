Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211129/na-aktsii-u-tbilisskogo-gorsuda-zaderzhany-15-chelovek-262449605.html
На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
Задержанные участники акции обвиняются в нарушении общественного порядка и неподчинении полиции 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T15:18+0400
2021-11-29T15:24+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
мвд грузии
суд
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1c/262424693_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d02d9b385180e35d7d76f278bf25ea9d.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Во время акции у Тбилисского городского суда, где проходит судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержаны 15 человек, сообщает МВД Грузии.Как говорится в заявлении ведомства, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний. Более того, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства.Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили&gt;&gt;В результате сотрудниками полиции в административном порядке были задержаны 15 человек.Подразделения МВД остаются мобилизованными и поддерживают общественный порядок у здания Тбилисского городского суда. Министерство внутренних дел как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает всех граждан, политических лидеров, организаторов митингов и участников соблюдать закон и порядок, и подчиняться законным требованиям полиции. Во время митинга будет немедленно предотвращено любое нарушение закона полицией в рамках закона, говорится в заявлении ведомства.Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1c/262424693_38:100:1185:960_1920x0_80_0_0_f59259dced564694972e996a46a27256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, суд, акция

На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек

15:18 29.11.2021 (обновлено: 15:24 29.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Задержанные участники акции обвиняются в нарушении общественного порядка и неподчинении полиции
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Во время акции у Тбилисского городского суда, где проходит судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержаны 15 человек, сообщает МВД Грузии.
Как говорится в заявлении ведомства, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний. Более того, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства.
Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили>>
В результате сотрудниками полиции в административном порядке были задержаны 15 человек.
Подразделения МВД остаются мобилизованными и поддерживают общественный порядок у здания Тбилисского городского суда.
Министерство внутренних дел как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает всех граждан, политических лидеров, организаторов митингов и участников соблюдать закон и порядок, и подчиняться законным требованиям полиции. Во время митинга будет немедленно предотвращено любое нарушение закона полицией в рамках закона, говорится в заявлении ведомства.
Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:51"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?
15:18На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
15:02Саакашвили на суде ответил на обвинение по делу разгона акции 7 ноября 2007 года
14:36Российский скрипач Сергей Малов выступит в Грузии
14:19Оппозиция поддерживает инициативу премьера Грузии о закрытии онлайн-казино
13:24В чемпионате Грузии по футболу определились участники плей-офф
13:06Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект
12:51Ковид-статистика Грузии: данные за сутки снизились, но эпидситуация не изменилась
12:42Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили
12:35Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"
12:08Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих
12:04"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса
12:03Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото
11:59Суд над Саакашвили начался – экс-президент находится на скамье подсудимых
11:44Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась
11:43Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ
11:19Количество пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" достигло 92
11:04Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры
11:04Торнике Шенгелия не поможет сборной Грузии в матче против Испании
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1954