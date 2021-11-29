https://sputnik-georgia.ru/20211129/obnazhennyy-snimok-smenivshego-pol-elliota-peydzha-vzorval-set--262452414.html

Обнаженный снимок сменившего пол Эллиота Пейджа взорвал Сеть

Обнаженный снимок сменившего пол Эллиота Пейджа взорвал Сеть

Актер поделился новым кадром в Инстаграм и вызвал мощный отклик среди фанатов и неуемных хейтеров

2021-11-29T16:06+0400

2021-11-29T16:06+0400

2021-11-29T16:26+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262451022_0:80:1051:671_1920x0_80_0_0_aeae8218424ed94d9ccf842c0973d5d3.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Американский актер Эллиот Пейдж произвел фурор в Сети: обнаженный снимок сменившей пол знаменитости собрал множество комментариев фанатов. Последние годы актриса Эллен Пейдж, которую зрители знают по фильму "Джуно" и "Начало", страдала от гендерной дисфории. Но в 2020-м году Пейдж совершил каминг-аут в качестве транс-мужчины в своих соцсетях. В 2021-м году актер удалил грудь и заявил, что теперь чувствует себя счастливым. Недавно Пейдж поделился новым снимком в Инстаграм: на фото сменивший пол актер позировал топлес. "Хорошо, что мой новый смартфон работает", - подписал снимок Пейдж и произвел фурор среди подписчиков. Многие обратили внимание на преображение звезды. "Ничего себе"; "Горячий контент"; "Ты великолепен"; "Красавчик", - написали восторженные фанаты. Не прошли мимо публикации и хейтеры: некоторые отметили, что в своем старом образе Эллен звезда выглядел привлекательнее. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарубежные звезды