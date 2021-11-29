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Обнаженный снимок сменившего пол Эллиота Пейджа взорвал Сеть
Обнаженный снимок сменившего пол Эллиота Пейджа взорвал Сеть
Актер поделился новым кадром в Инстаграм и вызвал мощный отклик среди фанатов и неуемных хейтеров
2021-11-29T16:06+0400
2021-11-29T16:06+0400
2021-11-29T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Американский актер Эллиот Пейдж произвел фурор в Сети: обнаженный снимок сменившей пол знаменитости собрал множество комментариев фанатов. Последние годы актриса Эллен Пейдж, которую зрители знают по фильму "Джуно" и "Начало", страдала от гендерной дисфории. Но в 2020-м году Пейдж совершил каминг-аут в качестве транс-мужчины в своих соцсетях. В 2021-м году актер удалил грудь и заявил, что теперь чувствует себя счастливым. Недавно Пейдж поделился новым снимком в Инстаграм: на фото сменивший пол актер позировал топлес. "Хорошо, что мой новый смартфон работает", - подписал снимок Пейдж и произвел фурор среди подписчиков. Многие обратили внимание на преображение звезды. "Ничего себе"; "Горячий контент"; "Ты великолепен"; "Красавчик", - написали восторженные фанаты. Не прошли мимо публикации и хейтеры: некоторые отметили, что в своем старом образе Эллен звезда выглядел привлекательнее. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды
Обнаженный снимок сменившего пол Эллиота Пейджа взорвал Сеть
16:06 29.11.2021 (обновлено: 16:26 29.11.2021)
Актер поделился новым кадром в Инстаграм и вызвал мощный отклик среди фанатов и неуемных хейтеров
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Американский актер Эллиот Пейдж произвел фурор в Сети: обнаженный снимок сменившей пол знаменитости собрал множество комментариев фанатов.
Последние годы актриса Эллен Пейдж, которую зрители знают по фильму "Джуно" и "Начало", страдала от гендерной дисфории. Но в 2020-м году Пейдж совершил каминг-аут в качестве транс-мужчины в своих соцсетях. В 2021-м году актер удалил грудь и заявил, что теперь чувствует себя счастливым.
Недавно Пейдж поделился новым снимком в Инстаграм: на фото сменивший пол актер позировал топлес. "Хорошо, что мой новый смартфон работает", - подписал снимок Пейдж и произвел фурор среди подписчиков.
Многие обратили внимание на преображение звезды. "Ничего себе"; "Горячий контент"; "Ты великолепен"; "Красавчик", - написали восторженные фанаты.
Не прошли мимо публикации и хейтеры: некоторые отметили, что в своем старом образе Эллен звезда выглядел привлекательнее.
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