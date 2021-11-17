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https://sputnik-georgia.ru/20211117/v-zhenskoy-odezhde-garri-stayls-shokiroval-fanatov-novoy-semkoy-262149815.html
В женской одежде: Гарри Стайлс шокировал фанатов новой съемкой
В женской одежде: Гарри Стайлс шокировал фанатов новой съемкой
Певец не перестает эпатировать общественность своими смелыми образами и совсем не боится осуждения поклонников 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T16:16+0400
2021-11-17T16:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Британский певец и актер Гарри Стайлс шокировал фанатов: новая съемка звезды в женской одежде произвела фурор в Сети. Недавно Стайл принял предложение модного глянцевого журнала Dazed поучаствовать в их новой съемке. Фотографии звезды появились на странице издания в Инстаграм и удивили всю общественность. На одном из снимков Стайлс позировал в хлопковом корсете от John Galliano, винтажном свитере и шортах, разбавив лук светлыми колготками и туфлями на каблуках. На другом кадре Гарри запечатлен в вязаном зеленом костюме от Jean Paul Gaultier - юбке, джемпере, а также в колготках в горох, перчатках и дамских туфлях. И хотя это не первое появление Стайла в таком виде, поклонники поразились смелости артиста, который стал первым мужчиной, когда-то представшем в женском обличье на обложке Vogue.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды

В женской одежде: Гарри Стайлс шокировал фанатов новой съемкой

16:16 17.11.2021
© Instagram / harrystylesПевец Гарри Стайлс
Певец Гарри Стайлс - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© Instagram / harrystyles
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Певец не перестает эпатировать общественность своими смелыми образами и совсем не боится осуждения поклонников
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Британский певец и актер Гарри Стайлс шокировал фанатов: новая съемка звезды в женской одежде произвела фурор в Сети.
Недавно Стайл принял предложение модного глянцевого журнала Dazed поучаствовать в их новой съемке. Фотографии звезды появились на странице издания в Инстаграм и удивили всю общественность.
На одном из снимков Стайлс позировал в хлопковом корсете от John Galliano, винтажном свитере и шортах, разбавив лук светлыми колготками и туфлями на каблуках.
На другом кадре Гарри запечатлен в вязаном зеленом костюме от Jean Paul Gaultier - юбке, джемпере, а также в колготках в горох, перчатках и дамских туфлях.
И хотя это не первое появление Стайла в таком виде, поклонники поразились смелости артиста, который стал первым мужчиной, когда-то представшем в женском обличье на обложке Vogue.
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