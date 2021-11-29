https://sputnik-georgia.ru/20211129/pochti-millionu-grazhdan-gruzii-zapretyat-igrat-v-azartnye-igry-262436322.html
Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры
Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры
Глава грузинского правительства взялся за игорный бизнес в стране 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T11:04+0400
2021-11-29T11:04+0400
2021-11-29T11:50+0400
общество
новости
грузия
казино
игорный бизнес в грузии
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в онлайн-казино, решение озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино>>На прошлой неделе Гарибашвили заявил о необходимости запреть онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти планируют повысить налоги для игорных компаний на 65-70%, ввести возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составить базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.Кроме того, по словам премьера, в стране будет ограничена реклама азартных игр. "Всякая телевизионная реклама игорного бизнеса будет запрещена, также будет запрещена наружная реклама, а также размещение рекламы на грузинских веб-сайтах. Для операторов игорного бизнеса будет допустимо только оформление договора о спонсорстве, в основном указанное разрешение может коснутся только спорта", – отметил премьер.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, казино, игорный бизнес в грузии, ираклий гарибашвили
Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры
11:04 29.11.2021 (обновлено: 11:50 29.11.2021)
Глава грузинского правительства взялся за игорный бизнес в стране
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в онлайн-казино, решение озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
На прошлой неделе Гарибашвили заявил о необходимости запреть онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти планируют повысить налоги для игорных компаний на 65-70%, ввести возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составить базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.
"Мы детально расписали, кого коснутся указанные ограничения. Это социально незащищенные лица, которые получают помощь от государства. Госслужащие, лица, которые обратятся к службе доходов с требованием о применении механизма самоограничения. А также лица, которые попадут в т. н. черный список на основании решения суда по требованию членов семьи. Круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до 1 миллиона совершеннолетних лиц", – заявил Гарибашвили.
Кроме того, по словам премьера, в стране будет ограничена реклама азартных игр.
"Всякая телевизионная реклама игорного бизнеса будет запрещена, также будет запрещена наружная реклама, а также размещение рекламы на грузинских веб-сайтах. Для операторов игорного бизнеса будет допустимо только оформление договора о спонсорстве, в основном указанное разрешение может коснутся только спорта", – отметил премьер.
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
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