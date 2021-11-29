https://sputnik-georgia.ru/20211129/prokuratura-gruzii-nedovolna-resheniem-suda-osvobodit-zviadauri-pod-zalog-262465521.html
Прокуратура Грузии недовольна решением суда освободить Звиадаури под залог
Прокуратура Грузии недовольна решением суда освободить Звиадаури под залог
Решение на предварительном заседании не подлежит обжалованию в суде вышестоящей инстанции 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T23:45+0400
2021-11-29T23:45+0400
2021-11-30T00:44+0400
происшествия
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телавский районный суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии считает необоснованным решением суда об освобождении олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, обвиняемого в убийстве, под залог.Судья Телавского районного суда Мамука Циклаури в понедельник на предварительном слушанье удовлетворил ходатайство защиты и освободил из зала суда фигурантов дела о тройном убийстве в Цинандали (регион Кахети) - обвиняемого в "умышленном убийстве" Зураба Звиадаури под залог в размере 50 тысяч лари (примерно 16 тысяч долларов), и обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия Джабу Джангирашвили – в размере 5 тысяч лари (около 1,6 тысячи долларов).Прокуратура отмечает, что на судебном процессе сторона обвинения абсолютно аргументировано требовала оставить заключение в качестве меры пресечения, и апеллировала на реальные угрозы, которые связаны с возможностью совершения новых преступлений обвиняемыми и оказанием влияния на свидетелей. Но судья эти обстоятельства не учел.По информации ведомства, решение суда на предварительном заседании не подлежит обжалованию, поэтому прокуратура лишена возможности обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.Детали кровавой разборкиКровавая разборка в селе Цинандали в регионе Кахети между несколькими молодыми людьми произошла 16 августа текущего года. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой были убиты двое, в то числе брат олимпийского чемпиона, и ранены еще два участников разборки. Сам олимпийский чемпион Зураб Звиадури, по его же словам, в состоянии аффекта решил отомстить за брата и убил того, кто стрелял в его брата.Адвокаты Звиадаури пытаются доказать, что их подзащитный стрелял в целях самозащиты.В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, а владельцу оружия - до трех лет лишения свободы.Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после парламента работал в Государственной компании транспортировки газа.Что касается Джангирашвили, ему грозит штраф, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо домашний арест от полугода до 2 лет, либо до 3 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Прокуратура Грузии недовольна решением суда освободить Звиадаури под залог
23:45 29.11.2021 (обновлено: 00:44 30.11.2021)
Решение на предварительном заседании не подлежит обжалованию в суде вышестоящей инстанции
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии считает необоснованным решением суда об освобождении олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, обвиняемого в убийстве, под залог.
Судья Телавского районного суда Мамука Циклаури в понедельник на предварительном слушанье удовлетворил ходатайство защиты и освободил из зала суда фигурантов дела о тройном убийстве в Цинандали (регион Кахети) - обвиняемого в "умышленном убийстве" Зураба Звиадаури под залог в размере 50 тысяч лари (примерно 16 тысяч долларов), и обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия Джабу Джангирашвили – в размере 5 тысяч лари (около 1,6 тысячи долларов).
"Сторона обвинения считает решение судьи необоснованным и примененная им мера пресечения не служит целям меры пресечения… Прокуратуре Грузии непонятно, на чем основывался и на какие обстоятельства ссылался судья Телавского районного суда Мамука Циклаури", - говорится в заявлении ведомства.
Прокуратура отмечает, что на судебном процессе сторона обвинения абсолютно аргументировано требовала оставить заключение в качестве меры пресечения, и апеллировала на реальные угрозы, которые связаны с возможностью совершения новых преступлений обвиняемыми и оказанием влияния на свидетелей. Но судья эти обстоятельства не учел.
По информации ведомства, решение суда на предварительном заседании не подлежит обжалованию, поэтому прокуратура лишена возможности обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.
Детали кровавой разборки
Кровавая разборка в селе Цинандали в регионе Кахети между несколькими молодыми людьми произошла 16 августа текущего года. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой были убиты двое, в то числе брат олимпийского чемпиона, и ранены еще два участников разборки. Сам олимпийский чемпион Зураб Звиадури, по его же словам, в состоянии аффекта решил отомстить за брата и убил того, кто стрелял в его брата.
Адвокаты Звиадаури пытаются доказать, что их подзащитный стрелял в целях самозащиты.
В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, а владельцу оружия - до трех лет лишения свободы.
Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после парламента работал в Государственной компании транспортировки газа.
Что касается Джангирашвили, ему грозит штраф, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо домашний арест от полугода до 2 лет, либо до 3 лет лишения свободы.
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