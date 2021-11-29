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Рабочий, попавший под завал в Ткибули, скончался в больнице
Рабочий, попавший под завал в Ткибули, скончался в больнице
Несчастный случай на открытом карьере в Ткибули произошел в субботу 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T10:46+0400
2021-11-29T10:46+0400
2021-11-29T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В больнице скончался 65-летний Виталий Турдиладзе, которого спасателям удалось извлечь живым из-под завалов в открытом карьере в Ткибули, сообщает телеканал Rustavi 2.Обвал в открытом карьере в Ткибули (Западная Грузия) произошел в субботу, когда двое рабочих вели укрепительные работы. При обвале они оказались погребенными под землей. После семичасовой спасательной операции одного из мужчин удалось извлечь живым. Второй был найден уже мертвым.Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым>>Пострадавший был доставлен в реферальный госпиталь в Кутаиси. Пациент поступил с многочисленными ушибами и повреждениями внутренних органов. Два дня врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, шахта, ткибули
Рабочий, попавший под завал в Ткибули, скончался в больнице
10:46 29.11.2021 (обновлено: 10:48 29.11.2021)
Несчастный случай на открытом карьере в Ткибули произошел в субботу
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik.
В больнице скончался 65-летний Виталий Турдиладзе, которого спасателям удалось извлечь живым из-под завалов в открытом карьере в Ткибули, сообщает телеканал Rustavi 2
.
Обвал в открытом карьере в Ткибули (Западная Грузия) произошел в субботу, когда двое рабочих вели укрепительные работы. При обвале они оказались погребенными под землей. После семичасовой спасательной операции одного из мужчин удалось извлечь живым. Второй был найден уже мертвым.
Пострадавший был доставлен в реферальный госпиталь в Кутаиси. Пациент поступил с многочисленными ушибами и повреждениями внутренних органов. Два дня врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.
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