https://sputnik-georgia.ru/20211129/rossiyskiy-skripach-sergey-malov-vystupit-v-gruzii-262448241.html

Российский скрипач Сергей Малов выступит в Грузии

Российский скрипач Сергей Малов выступит в Грузии

Музыкант в сопровождении Тбилисского государственного камерного оркестра "Georgian Sinfonietta" исполнит произведения Баха и Николы Порпоры 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T14:36+0400

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тбилисский фестиваль музыки барокко

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российский скрипач, альтист, лауреат множества конкурсов Сергей Малов выступит в Тбилиси в рамках Международного фестиваля музыки эпохи барокко 2 декабря.Седьмой по счету Тбилисский международный фестиваль музыки эпохи барокко по традиции собрал в столице Грузии известных грузинских и зарубежных артистов. В программе – выступления камерного оркестра "Симфониетта Грузии", ансамбля грузинской народной песни "Басиани", Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе и других. Среди иностранных гостей – итальянский певец и танцор Винченцо Капецутто, итальянское трио "I Bassifondi" и французская певица, меццо-сопрано Натали Перез.Сергей Малов выступит в сопровождении Тбилисского государственного камерного оркестра "Georgian Sinfonietta". Музыкант исполнит произведения Баха и Николы Порпоры.Организаторы напоминают, что концерт пройдет при соблюдении ковид-рекомендаций: маски, дезинфекция, социальная дистанция.Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.Чем известен Сергей Малов?Сергей Малов базовое музыкальное образование получил в Санкт-Петербурге. С 2001 года учился в Университете Моцартеум в Зальцбурге, пройдя обучение по классу скрипки, а затем – альта. В 2007 году получил в Моцартеуме степень бакалавра и магистра по двум специальностям.Также обучался в Высшей музыкальной школе им. Королевы Софии (Escuela Superior de Musica Reina Sofia) в Мадриде (мастер-классы с В. Левиным, Р. Шмидтом и Дж. Сильверстейном) и в Берлинской высшей школе музыки имени Эйслера (Hochschule für Musik Hanns Eisler). Малов – победитель конкурса В. А. Моцарта в Зальцбурге (2011), первого Токийского конкурса альтистов (2009), конкурса Яши Хейфеца в Вильнюсе (2009) и др. Сергей Малов полиглот – он говорит на русском, немецком, английском, итальянском, испанском и венгерском языках. Любит спорт, играет в футбол, занимается гимнастикой и восточными единоборствами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/mezhdunarodnyy-festival-muzyki-barokko-proydet-v-tbilisi-261919647.html

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культура, россия, новости, грузия, тбилиси, тбилисский фестиваль музыки барокко