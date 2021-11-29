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Рождественская ярмарка пройдет в столице Грузии в декабре

Рождественская ярмарка пройдет в столице Грузии в декабре

На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации, подарки и сувениры 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, пройдет в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 25 и 26 декабря. "Рождественский базар возвращается на "Фабрику": 25-26 декабря знакомые и новые бренды и стартапы на два дня станут резидентами "Фабрики" и познакомят гостей со своей деятельностью и продукцией", - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации, подарки и сувениры.Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться по ссылке. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211126/kakim-budet-simvol-novogo-goda-2022-po-kitayskomu-kalendaryu-znachenie-262392576.html

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общество, культура, новости, грузия, новый год: как встречать, куда пойти, туризм, тбилиси, куда сходить в тбилиси в выходные