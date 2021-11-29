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Руководитель Moderna озвучил сроки для создания вакцины от омикрон-штамма
Руководитель Moderna озвучил сроки для создания вакцины от омикрон-штамма
Время потребуется и на то, чтобы узнать: насколько мутация вируса повлияла на эффективность существующих на сегодня вакцин
2021-11-29T18:46+0400
2021-11-29T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Глава Moderna Стефан Бансель объявил, что на разработку и доставку вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" понадобятся месяцы, передает CNBC."Пройдут месяцы, прежде чем специальная вакцина от "омикрона" будет готова к поставке в больших количествах", - сказал Бансель в интервью телеканалу.Кроме того, Бансель пояснил, что потребуется минимум две недели на то, чтобы выяснить, насколько мутация вируса подействовала на эффективность существующих на сегодняшний день вакцин.В понедельник Всемирная организация здравоохранения озвучила решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Выявленный на днях новый штамм назван ВОЗ греческой буквой "омикрон". По словам председателя Всемирной медицинской ассоциации Франка Ульрих Монтгомери, вызывает обеспокоенность тот факт, что "омикрон" по своей опасности способен стать сопоставимым с вирусом Эбола и не менее заразным, чем штамм "дельта".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, коронавирус covid-19

Руководитель Moderna озвучил сроки для создания вакцины от омикрон-штамма

18:46 29.11.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca
 Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Время потребуется и на то, чтобы узнать, насколько мутация вируса повлияла на эффективность существующих на сегодня вакцин
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Глава Moderna Стефан Бансель объявил, что на разработку и доставку вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" понадобятся месяцы, передает CNBC.
"Пройдут месяцы, прежде чем специальная вакцина от "омикрона" будет готова к поставке в больших количествах", - сказал Бансель в интервью телеканалу.
Кроме того, Бансель пояснил, что потребуется минимум две недели на то, чтобы выяснить, насколько мутация вируса подействовала на эффективность существующих на сегодняшний день вакцин.
Пандемия коронавируса. Реанимация в больнице в Кении - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?
15:51
В понедельник Всемирная организация здравоохранения озвучила решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.
Выявленный на днях новый штамм назван ВОЗ греческой буквой "омикрон". По словам председателя Всемирной медицинской ассоциации Франка Ульрих Монтгомери, вызывает обеспокоенность тот факт, что "омикрон" по своей опасности способен стать сопоставимым с вирусом Эбола и не менее заразным, чем штамм "дельта".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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