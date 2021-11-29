https://sputnik-georgia.ru/20211129/uzhasayuschiy-shtamm-chem-opasen-novyy-variant-koronavirusa-omikron-262450483.html
"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?
"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?
Эксперты по всему миру и ВОЗ крайне обеспокоены появлением нового варианта коронавируса "омикрон": ученые серьезно опасаются скорого распространения нового варианта по всему миру
2021-11-29T15:51+0400
2021-11-29T15:51+0400
2021-11-29T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сотня случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирована в южноафриканской провинции Гаутенг и единичные случаи в других странах мира: исследователи истерически пытаются установить, с чем имеют дело?Ученые недоумевают: число мутаций нововыявленного варианта пугает. По словам экспертов, ни один из ранних вариантов COVID-19 не мутировал так интенсивно. Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ >>>"Омикрон", по данным южноафриканских исследователей, скорее всего, уже присутствует на всей территории ЮАР. Страны Европы одна за другой отменяют авиасообщение с африканскими государствами. ВОЗ заявила о высокой угрозе международного масштаба. Поэтому главный вопрос на сегодня - насколько быстро "омикрон" может распространяться и что нас ждет?Что мы знаем о штамме "омикрон"?Ученые предполагают, что уровень мутаций "омикрона" мог быть спровоцирован в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус. Вероятно, больного СПИДом или ВИЧ."Этот вариант удивил нас. Он совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций", - заявил на брифинге для СМИ профессор Тулио де Оливейра, глава южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования.Дело в том, что около 30 из 50 вариантов мутаций коснулись так называемого спайк-протеина - то есть шипов на оболочке вируса, которые напоминают по форме солнечную корону. Именно с их помощью коронавирусная инфекция обычно проникает в клетки человека.Как объясняют биологи: это наиболее пугающая характерная особенность нового варианта, поскольку большая часть вакцин действует как раз на нейтрализацию этих шипов.Чем может быть опасен "омикрон"?Другими словам, сейчас мы имеем дело куда более с радикальным вирусом, нежели тот, с чего все началось в Ухане, поясняют специалисты. А это значит, что существующие на сегодняшний день вакцины могут оказаться недостаточно эффективными против "омикрона". По словам биологов, множественные мутации нового штамма делают вирус более заразным, и с каждым новым подобным преобразованием возрастают масштабы распространения инфекции в мире.Более того, вариант "омикрон", похоже, обучился "обходить" некоторые механизмы иммунной системы человека, которые еще недавно довольно легко распознавали вирус.Между тем, пока неясно, как будет действовать новый вариант коронавируса в странах с высоким процентом вакцинации, а также насколько более легко или тяжело протекает заболевание, вызванное новым вариантом, по сравнению с заражением Дельтой.А пока ученые пытаются выяснить, насколько опасен "омикрон", ВОЗ призывает страны активизировать меры эпидемиологической безопасности и систематически предоставлять статистику, касающуюся распространения нового штамма в мире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19
"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?
Эксперты по всему миру и ВОЗ крайне обеспокоены появлением нового варианта коронавируса "омикрон": ученые серьезно опасаются скорого распространения нового варианта по всему миру
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сотня случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирована в южноафриканской провинции Гаутенг и единичные случаи в других странах мира: исследователи истерически пытаются установить, с чем имеют дело?
Ученые недоумевают: число мутаций нововыявленного варианта пугает
. По словам экспертов, ни один из ранних вариантов COVID-19 не мутировал так интенсивно.
"Омикрон", по данным южноафриканских исследователей, скорее всего, уже присутствует на всей территории ЮАР. Страны Европы одна за другой отменяют авиасообщение с африканскими государствами. ВОЗ заявила о высокой угрозе международного масштаба.
Поэтому главный вопрос на сегодня - насколько быстро "омикрон" может распространяться и что нас ждет?
Что мы знаем о штамме "омикрон"?
Ученые предполагают, что уровень мутаций "омикрона" мог быть спровоцирован в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус. Вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.
"Этот вариант удивил нас. Он совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций", - заявил на брифинге для СМИ профессор Тулио де Оливейра, глава южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования.
Дело в том, что около 30 из 50 вариантов мутаций коснулись так называемого спайк-протеина - то есть шипов на оболочке вируса, которые напоминают по форме солнечную корону. Именно с их помощью коронавирусная инфекция обычно проникает в клетки человека.
Как объясняют биологи: это наиболее пугающая характерная особенность нового варианта, поскольку большая часть вакцин действует как раз на нейтрализацию этих шипов.
Чем может быть опасен "омикрон"?
Другими словам, сейчас мы имеем дело куда более с радикальным вирусом, нежели тот, с чего все началось в Ухане, поясняют специалисты. А это значит, что существующие на сегодняшний день вакцины могут оказаться недостаточно эффективными против "омикрона".
По словам биологов, множественные мутации нового штамма делают вирус более заразным, и с каждым новым подобным преобразованием возрастают масштабы распространения инфекции в мире.
Более того, вариант "омикрон", похоже, обучился "обходить" некоторые механизмы иммунной системы человека, которые еще недавно довольно легко распознавали вирус.
Между тем, пока неясно, как будет действовать новый вариант коронавируса в странах с высоким процентом вакцинации, а также насколько более легко или тяжело протекает заболевание, вызванное новым вариантом, по сравнению с заражением Дельтой.
А пока ученые пытаются выяснить, насколько опасен "омикрон", ВОЗ призывает страны активизировать меры эпидемиологической безопасности и систематически предоставлять статистику, касающуюся распространения нового штамма в мире.
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