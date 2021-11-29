https://sputnik-georgia.ru/20211129/uzhasayuschiy-shtamm-chem-opasen-novyy-variant-koronavirusa-omikron-262450483.html

"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?

"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?

Эксперты по всему миру и ВОЗ крайне обеспокоены появлением нового варианта коронавируса "омикрон": ученые серьезно опасаются скорого распространения нового варианта по всему миру

2021-11-29T15:51+0400

2021-11-29T15:51+0400

2021-11-29T15:51+0400

общество

новости

в мире

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260068589_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_d6ee5eb12591c79ac857e1b13e3ef149.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сотня случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирована в южноафриканской провинции Гаутенг и единичные случаи в других странах мира: исследователи истерически пытаются установить, с чем имеют дело?Ученые недоумевают: число мутаций нововыявленного варианта пугает. По словам экспертов, ни один из ранних вариантов COVID-19 не мутировал так интенсивно. Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ >>>"Омикрон", по данным южноафриканских исследователей, скорее всего, уже присутствует на всей территории ЮАР. Страны Европы одна за другой отменяют авиасообщение с африканскими государствами. ВОЗ заявила о высокой угрозе международного масштаба. Поэтому главный вопрос на сегодня - насколько быстро "омикрон" может распространяться и что нас ждет?Что мы знаем о штамме "омикрон"?Ученые предполагают, что уровень мутаций "омикрона" мог быть спровоцирован в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус. Вероятно, больного СПИДом или ВИЧ."Этот вариант удивил нас. Он совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций", - заявил на брифинге для СМИ профессор Тулио де Оливейра, глава южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования.Дело в том, что около 30 из 50 вариантов мутаций коснулись так называемого спайк-протеина - то есть шипов на оболочке вируса, которые напоминают по форме солнечную корону. Именно с их помощью коронавирусная инфекция обычно проникает в клетки человека.Как объясняют биологи: это наиболее пугающая характерная особенность нового варианта, поскольку большая часть вакцин действует как раз на нейтрализацию этих шипов.Чем может быть опасен "омикрон"?Другими словам, сейчас мы имеем дело куда более с радикальным вирусом, нежели тот, с чего все началось в Ухане, поясняют специалисты. А это значит, что существующие на сегодняшний день вакцины могут оказаться недостаточно эффективными против "омикрона". По словам биологов, множественные мутации нового штамма делают вирус более заразным, и с каждым новым подобным преобразованием возрастают масштабы распространения инфекции в мире.Более того, вариант "омикрон", похоже, обучился "обходить" некоторые механизмы иммунной системы человека, которые еще недавно довольно легко распознавали вирус.Между тем, пока неясно, как будет действовать новый вариант коронавируса в странах с высоким процентом вакцинации, а также насколько более легко или тяжело протекает заболевание, вызванное новым вариантом, по сравнению с заражением Дельтой.А пока ученые пытаются выяснить, насколько опасен "омикрон", ВОЗ призывает страны активизировать меры эпидемиологической безопасности и систематически предоставлять статистику, касающуюся распространения нового штамма в мире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/omikron-opasnee-delty--voz-izuchaet-novyy-shtamm-262437303.html

https://sputnik-georgia.ru/20211129/sinovac-gotov-sozdat-vaktsinu-ot-novogo-shtamma-koronavirusa-omikron-262441487.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, коронавирус covid-19