https://sputnik-georgia.ru/20211129/saakashvili-na-sude-otvetil-na-obvinenie-po-delu-razgona-aktsii-7-noyabrya-2007-goda-262448678.html

Саакашвили на суде ответил на обвинение по делу разгона акции 7 ноября 2007 года

Саакашвили на суде ответил на обвинение по делу разгона акции 7 ноября 2007 года

По словам Саакашвили, во время разгона акции 2007 года полиция была неопытной 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T15:02+0400

2021-11-29T15:02+0400

2021-11-29T15:20+0400

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грузия

михаил саакашвили

вано мерабишвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе процесса в Тбилисском городском суде заявил, что не отдавал приказа о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Суд над Саакашвили начался – экс-президент находится на скамье подсудимых>>Экс-президента после ареста 1 октября впервые доставили в суд. До этого состоялись процессы еще по двум уголовным делам – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.По словам Саакашвили, 7 ноября все началось с небольшого столкновения с полицией, примерно с такого, какое произошло сегодня у здания суда, где проходит акция протеста сторонников экс-президента."После этого вышло намного больше людей, и уже на авансцене был министр внутренних дел (Вано Мерабишвили – ред.). За всем этим я наблюдал по телевизору. Я никому не давал никаких инструкций. Они выполняли обязанности так, как они это понимали и какой опыт был у нашей полиции, которая тогда была очень молодой и очень неопытной. Бог нас спас, и никто не погиб во время столкновений", – сказал Саакашвили на суде.При этом он добавил, что разгоны акций протеста происходят "в очень многих странах и никому не приходит в голову возбуждать дела"."После этого я сделал то, что делает практически очень мало лидеров в мире. Я подал в отставку, сократил свой президентский срок на полтора года и пошел на новые президентские выборы, которые с трудом, но выиграл".В деле, которое сегодня рассматривает суд, три эпизода: разгон акции, вторжение и погром в телекомпании "Имеди" и захват имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. По словам Саакашвили, за ноябрьскими акциями 2007 года стоял миллиардер Бадри Патаркацишвили, который, как утверждает экс-президент, подразумевался Россией в качестве следующего президента Грузии. Саакашвили подчеркнул, что разгоном акции, с одной стороны, были сорваны "планы России", а с другой – "не была заблокирована интеграция в НАТО".Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/delo-saakashvili---situatsiya-na-aktsii-protesta-u-tbilisskogo-suda-nakalilas-262438604.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, вано мерабишвили, тбилисский городской суд