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https://sputnik-georgia.ru/20211129/delo-saakashvili---situatsiya-na-aktsii-protesta-u-tbilisskogo-suda-nakalilas-262438604.html
Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась
Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась
Стычки начались после того, как полиция заставила митингующих спуститься с крыши поста охраны 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T11:44+0400
2021-11-29T12:24+0400
политика
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Ситуация на акции протеста у Тбилисского городского суда, где должен пройти процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, накалилась. Саакашвили будет присутствовать на суде – на месте мобилизованы силы МВД&gt;&gt;Обстановка обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться. Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей. У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии. Ранее посол США в Грузии Келли Денган призвала сторонников Саакашвили к спокойствию. "Мы рады, что состояние здоровья экс-президента улучшилось и у него есть возможность присутствовать на судебном процессе. Участие в судебном процессе очень важно... Мы также призываем его сторонников не мешать данному процессу. Они могут протестовать в мирной форме", – сказала Денган журналистам. Между тем, затягивается начало процесса над Саакашвили. В понедельник назначено слушание по делу о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. По этому делу Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили является фигурантом еще двух дел.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211125/net-neobkhodimosti---glava-minzdrava-gruzii-ob-otpravke-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu-262365877.html
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политика, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд

Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась

11:44 29.11.2021 (обновлено: 12:24 29.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПротестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Стычки начались после того, как полиция заставила митингующих спуститься с крыши поста охраны
ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Ситуация на акции протеста у Тбилисского городского суда, где должен пройти процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, накалилась.
Саакашвили будет присутствовать на суде – на месте мобилизованы силы МВД>>
Обстановка обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.
Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.
У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.
Ранее посол США в Грузии Келли Денган призвала сторонников Саакашвили к спокойствию.
"Мы рады, что состояние здоровья экс-президента улучшилось и у него есть возможность присутствовать на судебном процессе. Участие в судебном процессе очень важно... Мы также призываем его сторонников не мешать данному процессу. Они могут протестовать в мирной форме", – сказала Денган журналистам.
Между тем, затягивается начало процесса над Саакашвили. В понедельник назначено слушание по делу о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
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25 ноября, 16:18
По этому делу Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили является фигурантом еще двух дел.
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