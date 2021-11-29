Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих
12:08 29.11.2021 (обновлено: 12:41 29.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПротестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
За каждым фактом правонарушения последует незамедлительное реагирование со стороны полиции, предупредили в МВД
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает к соблюдению правопорядка людей, собравшихся у здания Тбилисского городского суда, где в эти минуты проходит судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили.
У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.
"МВД призывает граждан, собравшихся перед судом, соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. В то же время мы предупреждаем организаторов митинга, в том числе политических лидеров, не допускать призывов к насилию, чтобы акция не приняла насильственный характер, и обеспечить, чтобы судебный процесс, а также этапирование подсудимого Михаила Саакашвили прошло с полным соблюдением мер безопасности", – говорится в заявлении МВД.
При этом в министерстве отметили, что за каждым фактом нарушения закона последует незамедлительное и надлежащее правовое реагирование со стороны полиции.
© photo: Sputnik / StringerПротестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.
Когда мужчины все же спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.