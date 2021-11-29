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Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих
Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих
За каждым фактом правонарушения последует незамедлительное реагирование со стороны полиции, предупредили в МВД 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T12:08+0400
2021-11-29T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает к соблюдению правопорядка людей, собравшихся у здания Тбилисского городского суда, где в эти минуты проходит судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили.Дело Саакашвили - ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась&gt;&gt;У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.При этом в министерстве отметили, что за каждым фактом нарушения закона последует незамедлительное и надлежащее правовое реагирование со стороны полиции.Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.Когда мужчины все же спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, тбилиси, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили

Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих

12:08 29.11.2021 (обновлено: 12:41 29.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПротестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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За каждым фактом правонарушения последует незамедлительное реагирование со стороны полиции, предупредили в МВД
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает к соблюдению правопорядка людей, собравшихся у здания Тбилисского городского суда, где в эти минуты проходит судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Дело Саакашвили - ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась>>
У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.

"МВД призывает граждан, собравшихся перед судом, соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. В то же время мы предупреждаем организаторов митинга, в том числе политических лидеров, не допускать призывов к насилию, чтобы акция не приняла насильственный характер, и обеспечить, чтобы судебный процесс, а также этапирование подсудимого Михаила Саакашвили прошло с полным соблюдением мер безопасности", – говорится в заявлении МВД.

При этом в министерстве отметили, что за каждым фактом нарушения закона последует незамедлительное и надлежащее правовое реагирование со стороны полиции.
© photo: Sputnik / StringerПротестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.
Когда мужчины все же спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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