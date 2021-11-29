https://sputnik-georgia.ru/20211129/sud-nad-saakashvili-mvd-gruzii-preduprezhdaet-mitinguyuschikh-262440200.html

Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих

Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих

За каждым фактом правонарушения последует незамедлительное реагирование со стороны полиции, предупредили в МВД 29.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает к соблюдению правопорядка людей, собравшихся у здания Тбилисского городского суда, где в эти минуты проходит судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили.Дело Саакашвили - ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась>>У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.При этом в министерстве отметили, что за каждым фактом нарушения закона последует незамедлительное и надлежащее правовое реагирование со стороны полиции.Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.Когда мужчины все же спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, тбилиси, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили