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Торнике Шенгелия не поможет сборной Грузии в матче против Испании
Торнике Шенгелия не поможет сборной Грузии в матче против Испании
Спортсмен не сможет поддержать команду из-за травмы ноги, которую он получил в матче против сборной Украины 26 ноября 29.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия из-за повреждения ноги не сыграет в отборочном матче ЧМ-2023 против Испании, говорится в сообщении на сайте федерации баскетбола Грузии (ФБГ).В игре против Украины, которая состоялась в Тбилиси 26 ноября, Шенгелия травмировал ногу. У медицинского штаба сборной Грузии была надежда, что к матчу против Испании форвард ЦСКА восстановится. Однако, к сожалению для грузинских болельщиков, этого не произошло."В матче против Украины Шенгелия получил повреждение, но все равно отправился вместе с командой в Испанию. Мы все очень надеялись, что Торнике сможет принять участие в игре, и врачи сборной делали для этого все возможное. Но, к сожалению, Шенгелия не сможет выйти на паркет. Тем не менее мы надеемся показать хорошую игру в матче с Испанией", – сказал вице-президент ФБГ Владимир Бойса.Кто заменит Шенгелия в сборной – пока не известно. Стоит отметить, что Шенгелия не единственный игрок национальной команды, получивший травму в матче против Украины. В Испанию не полетел Мераб Боколишвили, а его место в национальной команде занял Лука Мазиашвили.В матче против Украины, который сборная Грузии выиграла со счетом 88:83, Шенгелия оформил дабл-дабл – форвард набрал 16 очков и сделал 13 подборов.Отборочный матч ЧМ-2023 между сборными Грузии и Испании состоится 29 ноября в городе Хаэн и начнется в 23:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, испания, торнике шенгелия, баскетбол

Торнике Шенгелия не поможет сборной Грузии в матче против Испании

11:04 29.11.2021
© Facebook / Georgian Basketball FederationГрузинский баскетболист Торнике Шенгелия
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© Facebook / Georgian Basketball Federation
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Спортсмен не сможет поддержать команду из-за травмы ноги, которую он получил в матче против сборной Украины 26 ноября
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия из-за повреждения ноги не сыграет в отборочном матче ЧМ-2023 против Испании, говорится в сообщении на сайте федерации баскетбола Грузии (ФБГ).
В игре против Украины, которая состоялась в Тбилиси 26 ноября, Шенгелия травмировал ногу. У медицинского штаба сборной Грузии была надежда, что к матчу против Испании форвард ЦСКА восстановится. Однако, к сожалению для грузинских болельщиков, этого не произошло.
"В матче против Украины Шенгелия получил повреждение, но все равно отправился вместе с командой в Испанию. Мы все очень надеялись, что Торнике сможет принять участие в игре, и врачи сборной делали для этого все возможное. Но, к сожалению, Шенгелия не сможет выйти на паркет. Тем не менее мы надеемся показать хорошую игру в матче с Испанией", – сказал вице-президент ФБГ Владимир Бойса.
© photo: Sputnik / STRINGERСборная Грузии по баскетболу в матче против команды Германии
Сборная Грузии по баскетболу в матче против команды Германии - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Сборная Грузии по баскетболу в матче против команды Германии
© photo: Sputnik / STRINGER
Кто заменит Шенгелия в сборной – пока не известно. Стоит отметить, что Шенгелия не единственный игрок национальной команды, получивший травму в матче против Украины. В Испанию не полетел Мераб Боколишвили, а его место в национальной команде занял Лука Мазиашвили.
В матче против Украины, который сборная Грузии выиграла со счетом 88:83, Шенгелия оформил дабл-дабл – форвард набрал 16 очков и сделал 13 подборов.
Отборочный матч ЧМ-2023 между сборными Грузии и Испании состоится 29 ноября в городе Хаэн и начнется в 23:30 по тбилисскому времени.
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