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Цены на нефть выросли после падения на прошлой недели
Цены на нефть выросли после падения на прошлой недели
Цена нефти марки Brent после обрушения в пятницу превысила 74,7 доллара за баррель 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T08:32+0400
2021-11-29T08:32+0400
2021-11-29T08:39+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 4% и превышает 74,7 доллара за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.В конце прошлой недели, на фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19 в Европе, обнаруженного в ряде стран на юге Африки, произошло резкое падение цен на нефть - она снижалась более чем на 10%, до отметки ниже 72 доллара за баррель.По состоянию на 5:07 мск цена марки Brent росли в цене на 4,43% - до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI растет на 5% - до 71,56 доллара за баррель.Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый штамм коронавируса "омикрон" как "вызывающий беспокойство". Ряд стран ввели ограничения на въезд из государств, где распространяется новый штамм.
https://sputnik-georgia.ru/20211127/voz-nazvala-predpolozhitelnuyu-versiyu-proiskhozhdeniya-omikron-shtamma-koronavirusa-262419023.html
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экономика, новости, в мире, цены на нефть, коронавирус covid-19
Цены на нефть выросли после падения на прошлой недели
08:32 29.11.2021 (обновлено: 08:39 29.11.2021)
Цена нефти марки Brent после обрушения в пятницу превысила 74,7 доллара за баррель
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 4% и превышает 74,7 доллара за баррель, передает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов.
В конце прошлой недели, на фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19 в Европе, обнаруженного в ряде стран на юге Африки, произошло резкое падение цен на нефть - она снижалась более чем на 10%, до отметки ниже 72 доллара за баррель.
По состоянию на 5:07 мск цена марки Brent росли в цене на 4,43% - до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI растет на 5% - до 71,56 доллара за баррель.
Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый штамм коронавируса "омикрон" как "вызывающий беспокойство". Ряд стран ввели ограничения на въезд из государств, где распространяется новый штамм.