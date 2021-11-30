https://sputnik-georgia.ru/20211130/afera-na-milliony-v-gruzii-raskryli-novuyu-skhemu-moshennichestva-262490084.html

Афера на миллионы: в Грузии раскрыли новую схему мошенничества

Афера на миллионы: в Грузии раскрыли новую схему мошенничества

Жертвами мошенников стали около трех тысяч граждан, которые в общей сложности потеряли 8,9 миллиона долларов 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T19:29+0400

2021-11-30T19:29+0400

2021-11-30T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии мошеннической схемы и задержании двух членов крупной преступной группировки, завладевшей 12,7 миллиона лари (около 4,1 миллиона долларов), говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что организаторы преступной группировки в 2014 году основали ООО "Клуб трейдеров Тбилиси" и ООО "Forex invest" и указали в качестве сферы деятельности компаний торговлю на международной валютной бирже.Обвиняемые позже открыли филиалы компании в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Марнеули, представители которых встречались по заданию членов преступной группировки с гражданами и убеждали их вложить деньги, чтобы получить прибыль.По данным следствия, представители компаний обманывали людей, что компания является лишь посредником между гражданами и иностранными партнерами - швейцарским банком и британской компанией.По данным Генпрокуратуры, в период с 2014 по 2018 годы около 3 тысяч граждан внесли на счета компаний 27,5 миллиона лари (8,9 миллиона долларов), откуда члены преступной группировки завладели суммой в 12,7 миллиона лари.Для того, чтобы легализовать свои незаконные доходы, они перечислили средства на счета связанных с ними компаний и вынесли деньги в виде зарплат и дивидендов.Двум задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.Остальные участники преступной схемы устанавливаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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