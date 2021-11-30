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Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети

Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети

Жителей высокогорной Тушети в отсутствии дороги до весны будет обслуживать вертолет погранполиции 30.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Вертолет пограничной полиции Грузии будет выполнять регулярные рейсы из Алвани в высокогорный регион Тушети, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Вертолет уже доставил первых пассажиров в село Омало обновленным гражданским рейсом. Полеты выполняются с полным соблюдением ковид-регуляций.Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий>>"До открытия автомобильной дороги вертолет пограничной полиции будет регулярно летать в Омало", – говорится в сообщении.Благодаря регулярным авиарейсам вертолета погранполиции, в Тушети увеличилось население в зимний период. До открытия дороги у них также есть возможность вести строительные и ремонтные работы, что значительно содействует развитию местного туризма.Живописная горная дорога в Тушети считается одной из самых труднопроходимой в мире. В основном она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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