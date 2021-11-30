Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211130/aviatsiya-pogranichnoy-politsii-gruzii-prolozhila-vozdushnyy-most-v-tusheti-262476051.html
Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
Жителей высокогорной Тушети в отсутствии дороги до весны будет обслуживать вертолет погранполиции 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T13:52+0400
2021-11-30T13:56+0400
новости
грузия
дороги
тушети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262477596_0:4:2456:1386_1920x0_80_0_0_07972c061447cb4445590d58df0c5bda.png
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Вертолет пограничной полиции Грузии будет выполнять регулярные рейсы из Алвани в высокогорный регион Тушети, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Вертолет уже доставил первых пассажиров в село Омало обновленным гражданским рейсом. Полеты выполняются с полным соблюдением ковид-регуляций.Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий&gt;&gt;"До открытия автомобильной дороги вертолет пограничной полиции будет регулярно летать в Омало", – говорится в сообщении.Благодаря регулярным авиарейсам вертолета погранполиции, в Тушети увеличилось население в зимний период. До открытия дороги у них также есть возможность вести строительные и ремонтные работы, что значительно содействует развитию местного туризма.Живописная горная дорога в Тушети считается одной из самых труднопроходимой в мире. В основном она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262477596_302:0:2155:1390_1920x0_80_0_0_3f4d1f71e4bc92727ec026d11d033290.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, дороги, тушети

Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети

13:52 30.11.2021 (обновлено: 13:56 30.11.2021)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВертолет пограничной полиции Грузии выполняет рейс из Алвани в Тушети
Вертолет пограничной полиции Грузии выполняет рейс из Алвани в Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Подписаться на
Жителей высокогорной Тушети в отсутствии дороги до весны будет обслуживать вертолет погранполиции
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Вертолет пограничной полиции Грузии будет выполнять регулярные рейсы из Алвани в высокогорный регион Тушети, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Вертолет уже доставил первых пассажиров в село Омало обновленным гражданским рейсом. Полеты выполняются с полным соблюдением ковид-регуляций.
Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий>>
"До открытия автомобильной дороги вертолет пограничной полиции будет регулярно летать в Омало", – говорится в сообщении.
Благодаря регулярным авиарейсам вертолета погранполиции, в Тушети увеличилось население в зимний период. До открытия дороги у них также есть возможность вести строительные и ремонтные работы, что значительно содействует развитию местного туризма.
Живописная горная дорога в Тушети считается одной из самых труднопроходимой в мире. В основном она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:43МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек
15:09Мэр Тбилиси представил свою команду, с которой будет работать четыре года
14:54Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой
14:37Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ
14:28Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря
14:22Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны
14:07Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО
13:52Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
13:22Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
13:07Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
12:49В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
12:19Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов
12:04В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
11:49Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
11:34Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
11:19Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
10:42Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
10:20Градский перед смертью женился – СМИ
10:07"Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране