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Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
Жителей высокогорной Тушети в отсутствии дороги до весны будет обслуживать вертолет погранполиции 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T13:52+0400
2021-11-30T13:52+0400
2021-11-30T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Вертолет пограничной полиции Грузии будет выполнять регулярные рейсы из Алвани в высокогорный регион Тушети, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Вертолет уже доставил первых пассажиров в село Омало обновленным гражданским рейсом. Полеты выполняются с полным соблюдением ковид-регуляций.Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий>>"До открытия автомобильной дороги вертолет пограничной полиции будет регулярно летать в Омало", – говорится в сообщении.Благодаря регулярным авиарейсам вертолета погранполиции, в Тушети увеличилось население в зимний период. До открытия дороги у них также есть возможность вести строительные и ремонтные работы, что значительно содействует развитию местного туризма.Живописная горная дорога в Тушети считается одной из самых труднопроходимой в мире. В основном она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги, тушети
Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
13:52 30.11.2021 (обновлено: 13:56 30.11.2021)
Жителей высокогорной Тушети в отсутствии дороги до весны будет обслуживать вертолет погранполиции
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.
Вертолет пограничной полиции Грузии будет выполнять регулярные рейсы из Алвани в высокогорный регион Тушети, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
Вертолет уже доставил первых пассажиров в село Омало обновленным гражданским рейсом. Полеты выполняются с полным соблюдением ковид-регуляций.
"До открытия автомобильной дороги вертолет пограничной полиции будет регулярно летать в Омало", – говорится в сообщении.
Благодаря регулярным авиарейсам вертолета погранполиции, в Тушети увеличилось население в зимний период. До открытия дороги у них также есть возможность вести строительные и ремонтные работы, что значительно содействует развитию местного туризма.
Живописная горная дорога в Тушети считается одной из самых труднопроходимой в мире. В основном она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.