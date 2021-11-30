https://sputnik-georgia.ru/20211130/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5050-262466904.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
За последние 24 часа от коронавируса скончались 80 человек, вылечились 4 214 пациентов, а с начала пандемии – 788 201 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T10:47+0400
2021-11-30T10:47+0400
2021-11-30T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 050. Скончались 80 человек, согласно данным на сайте StopCov.С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день зарегистрировано 845 643 случая заражения коронавирусом. "Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 214 человек, с начала пандемии – 788 201. Скончались 12 054.За сутки сделано 53 854 теста, в том числе 37 153 на антиген и 16 701 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,38%, за последние 14 дней – 8,96%, за последние семь дней – 8,95%.К этому времени в Грузии сделано 2 170 057 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 603.В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах - 6 554, в ковид-гостиницах – 1 135.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
10:47 30.11.2021 (обновлено: 11:17 30.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 80 человек, вылечились 4 214 пациентов, а с начала пандемии – 788 201
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 050. Скончались 80 человек, согласно данным на сайте
StopCov.
С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день зарегистрировано 845 643 случая заражения коронавирусом.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 214 человек, с начала пандемии – 788 201. Скончались 12 054.
За сутки сделано 53 854 теста, в том числе 37 153 на антиген и 16 701 ПЦР-тест.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,38%, за последние 14 дней – 8,96%, за последние семь дней – 8,95%.
К этому времени в Грузии сделано 2 170 057 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 603.
В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах - 6 554, в ковид-гостиницах – 1 135.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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