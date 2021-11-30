Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211130/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5050-262466904.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
За последние 24 часа от коронавируса скончались 80 человек, вылечились 4 214 пациентов, а с начала пандемии – 788 201 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T10:47+0400
2021-11-30T11:17+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039445_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_a90f2bfe3097958cbcff3586a6fc597e.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 050. Скончались 80 человек, согласно данным на сайте StopCov.С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день зарегистрировано 845 643 случая заражения коронавирусом. "Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 214 человек, с начала пандемии – 788 201. Скончались 12 054.За сутки сделано 53 854 теста, в том числе 37 153 на антиген и 16 701 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,38%, за последние 14 дней – 8,96%, за последние семь дней – 8,95%.К этому времени в Грузии сделано 2 170 057 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 603.В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах - 6 554, в ковид-гостиницах – 1 135.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039445_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_3ec7d11f5431ce2865d7c6d669ff6f28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050

10:47 30.11.2021 (обновлено: 11:17 30.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 80 человек, вылечились 4 214 пациентов, а с начала пандемии – 788 201
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 050. Скончались 80 человек, согласно данным на сайте StopCov.
С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день зарегистрировано 845 643 случая заражения коронавирусом.
"Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 214 человек, с начала пандемии – 788 201. Скончались 12 054.
За сутки сделано 53 854 теста, в том числе 37 153 на антиген и 16 701 ПЦР-тест.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,38%, за последние 14 дней – 8,96%, за последние семь дней – 8,95%.
К этому времени в Грузии сделано 2 170 057 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 603.
В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах - 6 554, в ковид-гостиницах – 1 135.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:22Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
13:07Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
12:49В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
12:19Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов
12:04В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
11:49Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
11:34Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса
11:19Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5050
10:42Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
10:20Градский перед смертью женился – СМИ
10:07"Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране
09:36Готовы ли эсминцы ВМС США воевать в Черном море?
09:20Курс лари на вторник – 3,0867 GEL/$1
09:01Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти
08:33Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря
08:02Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии
07:33В Тбилиси приостановлена работа четырех бизнес-операторов
07:07Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю