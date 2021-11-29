https://sputnik-georgia.ru/20211129/polevye-gospitali-ne-nuzhny---glava-minzdrava-gruzii-o-situatsii-s-covid-19-262464949.html

"Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19

"Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19

В стране 44 606 активных случаев коронавируса, из них 6 533 человека госпитализированы 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T22:52+0400

2021-11-29T22:52+0400

2021-11-29T23:41+0400

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

екатерина тикарадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Дефицита коек в больницах Грузии нет, на исходе лишь человеческие ресурсы, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.В октябре в Грузии заговорили о пятой волне. На данный момент в среднем за сутки фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей.По последним данным, в стране 44 606 активных случаев коронавируса, из них 6 533 человека госпитализированы и проходят лечение в стационарах.Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях >>"Важно только то, что вот уже два года наши врачи героически борются с пандемией и спасают жизни каждого гражданина, и, конечно, мы должны учитывать человеческие ресурсы, любая материально-техническая база может быть найдена, но человеческие ресурсы найти за год-два не удастся, и особенно во время этой загруженности важно учитывать физическое и психическое состояние врачей", - сказала Тикарадзе журналистам.Глава Минздрава отметила важность соблюдения правил безопасности против коронавируса и подчеркнула необходимость усиления вакцинации граждан старше 60 лет, что снизит количество смертей от коронавируса, а также число инфицированных.По словам министра, Минздрав ежедневно анализирует разницу между типом управления пандемией в Грузии и в других странах.По ее словам, летальность в Грузии, даже распространение инфекции, зависит от вакцинации максимального количества граждан пенсионного возраста. На примере других стран, где уровень вакцинации людей данного возраста составляет от 90% до 98%, в то время как в Грузии он значительно ниже - примерно до 30%, поэтому здесь достаточно высокий уровень госпитализации и показатель смертности.Исходя из этого, задача правительства - вакцинация 70-75% граждан, из которых максимальную долю занимают лица старше 60 лет.По последним данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 840 593 случая заражения, 11 974 из которых скончались. К этому времени в Грузии сделана 2 155 561 прививка от коронавируса, а полный курс вакцинации прошли 995 303 гражданина – это 34,8% взрослого населения.Эпидемиологи считают эти показатели крайне низкими для достижения поставленной цели в борьбе с пандемией – к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, и пытаются активизировать процесс иммунизации населения.Так власти выплачивают надбавки в 200 лари на пенсионные счета гражданам старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса в рамках программы поощрения, которая действует до конца года – 31 декабря. Кроме того, в стране разыгрывается лотерея для вакцинированных, которая не совсем оправдала надежды эпидемиологов.С 1 декабря в Грузии заработают "Зеленые паспорта", которые позволят их владельцам посещать следующие объекты: гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах ), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-центры, канатки на горнолыжных курортах.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/studenty-mediki-budut-ubezhdat-naselenie-v-neobkhodimosti-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-262364194.html

https://sputnik-georgia.ru/20211129/samye-chasto-zadavaemye-voprosy-o-kovid-pasportakh---chego-my-esch-ne-znaem-262431283.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19