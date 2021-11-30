https://sputnik-georgia.ru/20211130/gruziya-ne-na-lune-imnadze-o-veroyatnosti-poyavleniya-novogo-shtamma-koronavirusa-v-strane-262467874.html

"Грузия не на Луне": Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране

"Грузия не на Луне": Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране

Заместитель главы Национального центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе не исключает, что новый штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Грузии... 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T10:07+0400

2021-11-30T10:07+0400

2021-11-30T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" доберется до Грузии приблизительно через месяц, предполагает заместитель главы Национального центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе.Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны прекратили авиасообщение из некоторых африканских государств.Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон">>"Мы примерно знаем, когда коронавирус появился в нас из Китая, штамм из Великобритании. К сожалению, остановить это невозможно, поэтому всеми принимались меры, чтобы максимально отдалить проникновение вируса. Пока мы знаем, что вакцина работает и в этом отношении, о чем у нас есть информация из Африки. Конечно, он (омикрон) проникнет и к нам. Грузия не на Луне, а на Земле", – заявил Имнадзе в эфире телеканала Palitranews.По словам эпидемиолога, распространение вируса – одна из самых серьезных причин, вызывающих беспокойство. Это значит, что многие люди заболевают одновременно, что приводит к перегрузке системы здравоохранения в любой стране.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что "омикрон" изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19