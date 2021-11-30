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https://sputnik-georgia.ru/20211130/gruziya-ne-uchastvuet-v-konkurse-miss-vselennaya-2021-iz-za-pandemii-koronavirusa-262475158.html
Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
Последний раз Грузия участвовала в "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия
2021-11-30T13:22+0400
2021-11-30T13:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузия не принимает участия в конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе конкурса "Мисс Грузия"."Уже второй год подряд Грузия не принимает участия в международных конкурсах красоты из-за пандемии коронавируса. Мы тоже скучаем по конкурсу "Мисс Вселенная", однако из-за сложившихся обстоятельств отправить свою кандидатку не удалось", – сказали в пресс-службе.В агентстве также отметили, что были попытки провести конкурс "Мисс Грузия" в онлайн-формате, однако и этого не получилось.Последний раз Грузия участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия."Мисс Вселенная - 2021", 70-й по счету конкурс красоты, стартует 1 декабря в Израиле, финал состоится 12 декабря в городе Эйлат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/rossiyu-na-konkurse-miss-vselennaya--2021-predstavit-urozhenka-tatarstana-262468822.html
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новости, конкурс красоты, мисс грузия, конкурс красоты "мисс вселенная", коронавирус covid-19, грузинский шоу-бизнес

Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса

13:22 30.11.2021 (обновлено: 13:29 30.11.2021)
© photo: Miss Georgia Beauty Contest / FBКонкурс красоты "Мисс Грузия - 2017", архивное фото
Конкурс красоты Мисс Грузия - 2017, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Miss Georgia Beauty Contest / FB
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Последний раз Грузия участвовала в "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузия не принимает участия в конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе конкурса "Мисс Грузия".
"Уже второй год подряд Грузия не принимает участия в международных конкурсах красоты из-за пандемии коронавируса. Мы тоже скучаем по конкурсу "Мисс Вселенная", однако из-за сложившихся обстоятельств отправить свою кандидатку не удалось", – сказали в пресс-службе.
Ралина Арабова. Финал конкурса Мисс Россия 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
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В агентстве также отметили, что были попытки провести конкурс "Мисс Грузия" в онлайн-формате, однако и этого не получилось.
Последний раз Грузия участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году. Тогда страну представляла модель Тако Адамия.
"Мисс Вселенная - 2021", 70-й по счету конкурс красоты, стартует 1 декабря в Израиле, финал состоится 12 декабря в городе Эйлат.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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