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Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана
Модель и бывшая пловчиха, в данное время проживает в Москве и учится в двух университетах одновременно
2021-11-30T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Россию на конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" представит "Вице-мисс Россия - 2019" Ралина Арабова – 70-й по счету конкурс красоты стартует 1 декабря в Израиле, пишет РИА Новости. Уроки хореографии, множество интервью и фотосъемок, а также конкурс национального костюма – все это ждет участников конкурса в Эйлате, где 12 декабря состоится финал конкурса.В рамках этапа национального наряда Ралина представит стилизованный татарский национальный костюм, созданный по мотивам костюмов казанских цариц. Дизайнер – Султан Салиев.На конкурсе особенно будет поддерживаться безопасность в связи с пандемией коронавируса: во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут многократно сдавать тесты на COVID-19, а также использовать маски и санитайзеры. Из-за эпидемии в этом году отменен благотворительный аукцион, традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.Ралина Арабова – уроженка Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта, профессиональная пловчиха. Арабова стала обладательницей титулов "Мисс Татарстан - 2019" и "2-я Вице-мисс Россия - 2019". Конкурсантка также стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. В данное время Ралина проживает в Москве и учится в двух университетах одновременно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211012/kto-predstavit-gruziyu-na-mezhdunarodnom-konkurse-krasoty-miss-ofis---2021--foto-260468246.html
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россия, новости, в мире, конкурс красоты, новости из россии, конкурс красоты "мисс вселенная"

Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" представит уроженка Татарстана

10:42 30.11.2021 (обновлено: 10:58 30.11.2021)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРалина Арабова. Финал конкурса "Мисс Россия 2019"
Ралина Арабова. Финал конкурса Мисс Россия 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Модель и бывшая пловчиха, в данное время проживает в Москве и учится в двух университетах одновременно
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Россию на конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021" представит "Вице-мисс Россия - 2019" Ралина Арабова – 70-й по счету конкурс красоты стартует 1 декабря в Израиле, пишет РИА Новости.
Уроки хореографии, множество интервью и фотосъемок, а также конкурс национального костюма – все это ждет участников конкурса в Эйлате, где 12 декабря состоится финал конкурса.
В рамках этапа национального наряда Ралина представит стилизованный татарский национальный костюм, созданный по мотивам костюмов казанских цариц. Дизайнер – Султан Салиев.
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На конкурсе особенно будет поддерживаться безопасность в связи с пандемией коронавируса: во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут многократно сдавать тесты на COVID-19, а также использовать маски и санитайзеры. Из-за эпидемии в этом году отменен благотворительный аукцион, традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.
Ралина Арабова – уроженка Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта, профессиональная пловчиха. Арабова стала обладательницей титулов "Мисс Татарстан - 2019" и "2-я Вице-мисс Россия - 2019". Конкурсантка также стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. В данное время Ралина проживает в Москве и учится в двух университетах одновременно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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