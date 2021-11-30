Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211130/kurs-lari-dollar-262457175.html
Курс лари на вторник – 3,0867 GEL/$1
Курс лари на вторник – 3,0867 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,01 лари по отношению к доллару 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T09:20+0400
2021-11-30T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485812_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_7f955cfc511decc9e6a4359b3da2b5d0.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 ноября в размере 3,0867 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,01 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485812_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_0e2ea55d240e6a620eb74363d7246acf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 3,0867 GEL/$1

09:20 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,01 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 ноября в размере 3,0867 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,01 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 30 ноября
Кросс-курс основных валют на 30 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Кросс-курс основных валют на 30 ноября
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:07"Грузия не на Луне": Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране
09:36Готовы ли эсминцы ВМС США воевать в Черном море?
09:20Курс лари на вторник – 3,0867 GEL/$1
09:01Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти
08:33Тбилиси засветится новогодними огнями 10 декабря
08:02Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии
07:33В Тбилиси приостановлена работа четырех бизнес-операторов
07:07Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
ВчераПрокуратура Грузии недовольна решением суда освободить Звиадаури под залог
Вчера"Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19
ВчераПогода в Грузии ухудшится в ближайшие дни
ВчераНикакого сожаления – политики оценили выступление Саакашвили в суде
ВчераУбытки сектора туризма в мире могут составить до двух триллионов долларов
ВчераМир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"
ВчераМинистр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса
ВчераЛетят крыши и бетонные блоки - страшный ураган в Турции, есть жертвы
ВчераГрузия проведет социальную реформу по методу европейских стран
Вчера"Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда"
ВчераСаакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции