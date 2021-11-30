https://sputnik-georgia.ru/20211130/mamina-kopiya-matveev-pokazal-redkiy-kadr-podrosshego-syna-ot-boyarskoy--262475738.html

Мамина копия: Матвеев показал редкий кадр подросшего сына от Боярской

Мамина копия: Матвеев показал редкий кадр подросшего сына от Боярской

Звезда сериала "Триггер" редко показывает фотографии сыновей - поэтому это особенный праздник для фанатов

2021-11-30T13:37+0400

2021-11-30T13:37+0400

2021-11-30T13:37+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

елизавета боярская

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Российский актер Максим Матвеев впервые за долгое время показал подросшего сына от Елизаветы Боярской – редкий снимок старшего наследника артистов порадовал фанатов. Матвеев и Боярская женаты больше 10 лет. За это время пара успела обзавестись двумя наследниками – старший сын Андрей родился в 2012 году, а младший Гриша – в 2018-м. Несмотря на то, что актеры часто говорят друг о друге, своих детей они показывают крайне редко. Но на днях Матвеев все же показал редкий кадр подросшего старшего сына. Публикация появилась в Инстаграм актера в честь Дня матери. На фото 9-летний мальчик позировал вместе с мамой Лизой Боярской. Поклонники пришли в восторг от нежной фотографии и поблагодарили Матвеева за то, что тот не упустил момент поздравить всех матерей с праздником. Также многие удивились тому, как вырос Андрей и стал еще больше походить на свою знаменитую маму. "Обалдеть, как он успел так вырасти?", "Мальчик похож на маму", "Вылитая Лиза", "Сразу видна порода Боярских", "Мамина копия", "Извините, Макс, но он больше похож на Лизу", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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елизавета боярская, российский шоу-бизнес