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"Где-то плачет Эминем": Максим Матвеев резко сменил имидж
19:48 31.08.2021 (обновлено: 19:51 31.08.2021)
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© photo: Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Матвеев. Премьера сериала "Шерлок в России" в рамках ММКФ
© photo: Sputnik / Евгений Биятов/
Подписчики обсуждают неожиданные перемены во внешности мужа Елизаветы Боярской и восхищаются его смелостью
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Российский актер Максим Матвеев удивил поклонников: звезда театра и кино резко сменил имидж и сделал это ради новой роли.
39-летний Матвеев - один из самых популярных и красивых актеров российского кинематографа. Фанаты не раз восхищались его внешностью и отмечали, что жене Максима - актрисе Лизе Боярской, очень повезло с мужем.
Привлекательной чертой актера является и то, что он умеет преображаться ради своих персонажей - худеть, стричься и красить волосы. Не так давно Матвеев снова сменил имидж и удивил поклонников: результаты преображения он показал в своем Instagram.
На новом кадре Максим предстал с новым цветом волос - желтоватым блондом. К тому же он снова начал растить щетину.
"Так отдохнул, что кажется пора опять", - подписал фото актер, давая понять, что изменился ради нового проекта.
"Где-то плачет Эминем"; "Не брутально, верни брюнета"; "Это для нового фильма?"; "Лиза оценила?"; "Очень секси"; "Неожиданно"; "А мне нравится", - прокомментировали фанаты.
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