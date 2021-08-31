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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20210831/gde-to-plachet-eminem-maksim-matveev-rezko-smenil-imidzh-259188927.html
"Где-то плачет Эминем": Максим Матвеев резко сменил имидж
"Где-то плачет Эминем": Максим Матвеев резко сменил имидж
Подписчики обсуждают неожиданные перемены во внешности мужа Елизаветы Боярской и восхищаются его смелостью 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T19:48+0400
2021-08-31T19:51+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
елизавета боярская
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Российский актер Максим Матвеев удивил поклонников: звезда театра и кино резко сменил имидж и сделал это ради новой роли. 39-летний Матвеев - один из самых популярных и красивых актеров российского кинематографа. Фанаты не раз восхищались его внешностью и отмечали, что жене Максима - актрисе Лизе Боярской, очень повезло с мужем. Привлекательной чертой актера является и то, что он умеет преображаться ради своих персонажей - худеть, стричься и красить волосы. Не так давно Матвеев снова сменил имидж и удивил поклонников: результаты преображения он показал в своем Instagram. На новом кадре Максим предстал с новым цветом волос - желтоватым блондом. К тому же он снова начал растить щетину. "Так отдохнул, что кажется пора опять", - подписал фото актер, давая понять, что изменился ради нового проекта. "Где-то плачет Эминем"; "Не брутально, верни брюнета"; "Это для нового фильма?"; "Лиза оценила?"; "Очень секси"; "Неожиданно"; "А мне нравится", - прокомментировали фанаты. Читайте также:
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елизавета боярская, российский шоу-бизнес

"Где-то плачет Эминем": Максим Матвеев резко сменил имидж

19:48 31.08.2021 (обновлено: 19:51 31.08.2021)
240
© photo: Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Матвеев. Премьера сериала "Шерлок в России" в рамках ММКФ
Максим Матвеев. Премьера сериала Шерлок в России в рамках ММКФ - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписчики обсуждают неожиданные перемены во внешности мужа Елизаветы Боярской и восхищаются его смелостью
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Российский актер Максим Матвеев удивил поклонников: звезда театра и кино резко сменил имидж и сделал это ради новой роли.
39-летний Матвеев - один из самых популярных и красивых актеров российского кинематографа. Фанаты не раз восхищались его внешностью и отмечали, что жене Максима - актрисе Лизе Боярской, очень повезло с мужем.
Привлекательной чертой актера является и то, что он умеет преображаться ради своих персонажей - худеть, стричься и красить волосы. Не так давно Матвеев снова сменил имидж и удивил поклонников: результаты преображения он показал в своем Instagram.
На новом кадре Максим предстал с новым цветом волос - желтоватым блондом. К тому же он снова начал растить щетину.
"Так отдохнул, что кажется пора опять", - подписал фото актер, давая понять, что изменился ради нового проекта.
"Где-то плачет Эминем"; "Не брутально, верни брюнета"; "Это для нового фильма?"; "Лиза оценила?"; "Очень секси"; "Неожиданно"; "А мне нравится", - прокомментировали фанаты.
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