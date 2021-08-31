https://sputnik-georgia.ru/20210831/gde-to-plachet-eminem-maksim-matveev-rezko-smenil-imidzh-259188927.html

"Где-то плачет Эминем": Максим Матвеев резко сменил имидж

"Где-то плачет Эминем": Максим Матвеев резко сменил имидж

Подписчики обсуждают неожиданные перемены во внешности мужа Елизаветы Боярской и восхищаются его смелостью 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T19:48+0400

2021-08-31T19:48+0400

2021-08-31T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Российский актер Максим Матвеев удивил поклонников: звезда театра и кино резко сменил имидж и сделал это ради новой роли. 39-летний Матвеев - один из самых популярных и красивых актеров российского кинематографа. Фанаты не раз восхищались его внешностью и отмечали, что жене Максима - актрисе Лизе Боярской, очень повезло с мужем. Привлекательной чертой актера является и то, что он умеет преображаться ради своих персонажей - худеть, стричься и красить волосы. Не так давно Матвеев снова сменил имидж и удивил поклонников: результаты преображения он показал в своем Instagram. На новом кадре Максим предстал с новым цветом волос - желтоватым блондом. К тому же он снова начал растить щетину. "Так отдохнул, что кажется пора опять", - подписал фото актер, давая понять, что изменился ради нового проекта. "Где-то плачет Эминем"; "Не брутально, верни брюнета"; "Это для нового фильма?"; "Лиза оценила?"; "Очень секси"; "Неожиданно"; "А мне нравится", - прокомментировали фанаты. Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

елизавета боярская, российский шоу-бизнес