https://sputnik-georgia.ru/20211130/mvd-izyalo-tselyy-arsenal-oruzhiya-po-vsey-gruzii--zaderzhany-10-chelovek-262480755.html

МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек

МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек

Среди изъятого оружия – пистолеты системы ТТ и Макарова, автомат Калашникова, обоймы и патроны 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T15:43+0400

2021-11-30T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в разных регионах страны изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным МВД, оружие было найдено как в результате личного обыска задержанных, так и во время обыска жилых домов, в тайниках, на фермах и в машинах.Всего в Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Мартвили, Местия, Батуми и Кобулети за приобретение, хранение и перевозку незаконного оружия и боевых материалов задержаны 10 человек. В том числе двое были ранее судимы.Среди изъятого оружия – пистолеты системы ТТ и Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка Мосина, обоймы и патроны.Следствие по указанным фактам ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/tselyy-arsenal-oruzhiya-boepripasov-i-bolshuyu-summu-deneg-izyali-u-zhitelya-gardabani-261596061.html

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