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МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек
МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек
Среди изъятого оружия – пистолеты системы ТТ и Макарова, автомат Калашникова, обоймы и патроны 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T15:43+0400
2021-11-30T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в разных регионах страны изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным МВД, оружие было найдено как в результате личного обыска задержанных, так и во время обыска жилых домов, в тайниках, на фермах и в машинах.Всего в Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Мартвили, Местия, Батуми и Кобулети за приобретение, хранение и перевозку незаконного оружия и боевых материалов задержаны 10 человек. В том числе двое были ранее судимы.Среди изъятого оружия – пистолеты системы ТТ и Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка Мосина, обоймы и патроны.Следствие по указанным фактам ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211029/tselyy-arsenal-oruzhiya-boepripasov-i-bolshuyu-summu-deneg-izyali-u-zhitelya-gardabani-261596061.html
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происшествия, новости, грузия, мартвили, кобулети, марнеули

МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек

15:43 30.11.2021
© photo: Sputnik / Said Zakeria / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт - человек с автоматом
Контрольно-пропускной пункт - человек с автоматом - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Said Zakeria
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Среди изъятого оружия – пистолеты системы ТТ и Макарова, автомат Калашникова, обоймы и патроны
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в разных регионах страны изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МВД, оружие было найдено как в результате личного обыска задержанных, так и во время обыска жилых домов, в тайниках, на фермах и в машинах.
Всего в Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Мартвили, Местия, Батуми и Кобулети за приобретение, хранение и перевозку незаконного оружия и боевых материалов задержаны 10 человек. В том числе двое были ранее судимы.
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
Целый арсенал оружия, боеприпасов и большую сумму денег изъяли у жителя Гардабани
29 октября, 15:04
Среди изъятого оружия – пистолеты системы ТТ и Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка Мосина, обоймы и патроны.
Следствие по указанным фактам ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".
Преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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