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https://sputnik-georgia.ru/20211130/partiyu-kartofelya-iz-gruzii-ne-pustili-v-azerbaydzhan-262496565.html
Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан
Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан
Партия картофеля была возвращена обратно в Грузию из-за обнаружения в образцах карантинного объекта - стеблевой нематоды картофеля 30.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана забраковали партию картофеля из Грузии, сообщил Sputnik Азербайджан.Специалисты агентства в рамках мер по контролю качества импортной продукции провели экспертизу образцов из нескольких партий картофеля общим весом в 89,6 тонны, ввезенных в республику компанией ZE-DENT. Лабораторные анализы показали наличие в импортной продовольственной продукции карантинного объекта - стеблевой нематоды картофеля.По указанной причине ввоз данной партии был запрещен и весь груз картофеля было решено вернуть обратно в Грузию.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/iz-turtsii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-25-tonn-opasnogo-kartofelya-261462039.html
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новости, грузия, азербайджан, картофель

Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан

23:16 30.11.2021 (обновлено: 23:51 30.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКартофель грузинского производства, подготовленный к продаже
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Партия картофеля была возвращена обратно в Грузию из-за обнаружения в образцах карантинного объекта - стеблевой нематоды картофеля
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана забраковали партию картофеля из Грузии, сообщил Sputnik Азербайджан.
Специалисты агентства в рамках мер по контролю качества импортной продукции провели экспертизу образцов из нескольких партий картофеля общим весом в 89,6 тонны, ввезенных в республику компанией ZE-DENT.
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
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Лабораторные анализы показали наличие в импортной продовольственной продукции карантинного объекта - стеблевой нематоды картофеля.
По указанной причине ввоз данной партии был запрещен и весь груз картофеля было решено вернуть обратно в Грузию.
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