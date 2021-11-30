https://sputnik-georgia.ru/20211130/partiyu-kartofelya-iz-gruzii-ne-pustili-v-azerbaydzhan-262496565.html

Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан

Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан

Партия картофеля была возвращена обратно в Грузию из-за обнаружения в образцах карантинного объекта - стеблевой нематоды картофеля 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана забраковали партию картофеля из Грузии, сообщил Sputnik Азербайджан.Специалисты агентства в рамках мер по контролю качества импортной продукции провели экспертизу образцов из нескольких партий картофеля общим весом в 89,6 тонны, ввезенных в республику компанией ZE-DENT. Лабораторные анализы показали наличие в импортной продовольственной продукции карантинного объекта - стеблевой нематоды картофеля.По указанной причине ввоз данной партии был запрещен и весь груз картофеля было решено вернуть обратно в Грузию.

https://sputnik-georgia.ru/20211025/iz-turtsii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-25-tonn-opasnogo-kartofelya-261462039.html

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