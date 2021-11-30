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Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023
Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023
Хозяева паркета доминировали с первых минут и не позволили гостям выиграть даже одну четверть 30.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу проиграла на выезде Испании 61:89 в отборочном матче ЧМ-2023.Хозяева паркета доминировали с первых минут и не позволили гостям выиграть даже одну четверть (15:23, 16:24, 10:17, 20:25). Любопытно, но несмотря на это обстоятельство, самым результативным игроком матча стал Георгий Шермадини. На счету центрового сборной Грузии 21 очко и девять подборов.Также рубеж в 10 очков перешагнули Бека Бурджанадзе и разыгрывающий грузинской команды Тэд Макфадден.Одной из причин такого крупного поражения, стало отсутствие на паркете капитана сборной Грузии – Торнике Шенгелия. В матче против Украины (88:83) форвард получил травму ноги и не успел восстановиться к игре против испанцев.Во втором матче группы "G" сборная Украины дома обыграла Северную Македонию 78:61.Таким образом, после двух стартовых туров квалификации ЧМ-2023, сборная Грузии занимает второе место в группе "G". Лидером квартета является Испания, на третьем месте расположилась Украина, а македонцы замыкают турнирную таблицу.Именно против Северной Македонии сборная Грузии проведет два следующих матча, которые состоятся уже в феврале. 24 числа игра пройдет в Тбилиси, а через три дня в Скопье.В следующий отборочный этап ЧМ-2023 проходят по три лучшие сборные из каждой группы.Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, испания, георгий шермадини, торнике шенгелия, баскетбол

Сборная Грузии по баскетболу проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2023

11:19 30.11.2021 (обновлено: 11:32 30.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerМихаил Беришвили. Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу
Михаил Беришвили. Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Хозяева паркета доминировали с первых минут и не позволили гостям выиграть даже одну четверть
ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу проиграла на выезде Испании 61:89 в отборочном матче ЧМ-2023.
Хозяева паркета доминировали с первых минут и не позволили гостям выиграть даже одну четверть (15:23, 16:24, 10:17, 20:25). Любопытно, но несмотря на это обстоятельство, самым результативным игроком матча стал Георгий Шермадини. На счету центрового сборной Грузии 21 очко и девять подборов.
Также рубеж в 10 очков перешагнули Бека Бурджанадзе и разыгрывающий грузинской команды Тэд Макфадден.
Одной из причин такого крупного поражения, стало отсутствие на паркете капитана сборной Грузии – Торнике Шенгелия. В матче против Украины (88:83) форвард получил травму ноги и не успел восстановиться к игре против испанцев.
Во втором матче группы "G" сборная Украины дома обыграла Северную Македонию 78:61.
Таким образом, после двух стартовых туров квалификации ЧМ-2023, сборная Грузии занимает второе место в группе "G". Лидером квартета является Испания, на третьем месте расположилась Украина, а македонцы замыкают турнирную таблицу.
Именно против Северной Македонии сборная Грузии проведет два следующих матча, которые состоятся уже в феврале. 24 числа игра пройдет в Тбилиси, а через три дня в Скопье.
В следующий отборочный этап ЧМ-2023 проходят по три лучшие сборные из каждой группы.
Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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