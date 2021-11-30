https://sputnik-georgia.ru/20211130/sbornaya-gruzii-po-futzalu-provedet-chetyre-test-matcha-v-ramkakh-podgotovki-k-che-262478076.html

Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ

Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ

Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии по футзалу проведет четыре товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы, говорится в сообщении на сайте ФФГ.16 и 18 декабря подопечные Автандила Асатиани встретятся с Сербией, а 21 и 22 числа сыграют с командой Кыргызстана. Все тест-матчи пройдут в Тбилиси.Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве. Право участия в ЧЕ грузинская команда завоевала в апреле текущего года.Чемпионат Европы по футзалу пройдет в двух городах Нидерландов (Амстердаме и Гронингене) с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная Грузии выступит в группе "D", где ее соперниками будут команды Испании, Азербайджана, Боснии и Герцеговины. Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:Действующим победителем турнира является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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