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Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ
Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ
Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии по футзалу проведет четыре товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы, говорится в сообщении на сайте ФФГ.16 и 18 декабря подопечные Автандила Асатиани встретятся с Сербией, а 21 и 22 числа сыграют с командой Кыргызстана. Все тест-матчи пройдут в Тбилиси.Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве. Право участия в ЧЕ грузинская команда завоевала в апреле текущего года.Чемпионат Европы по футзалу пройдет в двух городах Нидерландов (Амстердаме и Гронингене) с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная Грузии выступит в группе "D", где ее соперниками будут команды Испании, Азербайджана, Боснии и Герцеговины. Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:Действующим победителем турнира является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, испания, сборная грузии по футзалу, европа, сербия
Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ
Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве
ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik.
Национальная команда Грузии по футзалу проведет четыре товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы, говорится в сообщении
на сайте ФФГ.
16 и 18 декабря подопечные Автандила Асатиани встретятся с Сербией, а 21 и 22 числа сыграют с командой Кыргызстана. Все тест-матчи пройдут в Тбилиси.
Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве. Право участия в ЧЕ грузинская команда завоевала в апреле текущего года.
Чемпионат Европы по футзалу пройдет в двух городах Нидерландов (Амстердаме и Гронингене) с 19 января по 6 февраля 2022 года.
Сборная Грузии выступит в группе "D", где ее соперниками будут команды Испании, Азербайджана, Боснии и Герцеговины.
Расписание матчей групповой стадии сборной Грузии:
22 января, Грузия-Азербайджан
26 января, Босния и Герцеговина - Грузия,
29 января, Испания-Грузия.
Действующим победителем турнира является сборная Португалии.
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