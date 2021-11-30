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Служба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси
Служба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси
Расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий", в связи с чем запрошены кадры у телеканалов 30.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-30T22:31+0400
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михаил саакашвили
мвд грузии
тбилисский городской суд
служба государственного инспектора
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора начала расследование фактов возможного превышения полномочий со стороны полицейских во время акции у Тбилисского городского суда 29 ноября, говорится в сообщении ведомства.По данным службы, расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий".В рамках расследования уже опрашиваются свидетели, в том числе участники акций, была запрошена документация из различных ведомств, а также запрошены кадры у телеканалов.По данным МВД Грузии, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний.По официальной версии ведомства, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры с использованием специальных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, тбилисский городской суд, служба государственного инспектора, возвращение и арест саакашвили

Служба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси

22:28 30.11.2021 (обновлено: 22:31 30.11.2021)
© AP Photo / StringerПолиция задерживает участников акции. Протестующие сторонники Саакашвили у Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Полиция задерживает участников акции. Протестующие сторонники Саакашвили у Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Stringer
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Расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий", в связи с чем запрошены кадры у телеканалов
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора начала расследование фактов возможного превышения полномочий со стороны полицейских во время акции у Тбилисского городского суда 29 ноября, говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий".
В рамках расследования уже опрашиваются свидетели, в том числе участники акций, была запрошена документация из различных ведомств, а также запрошены кадры у телеканалов.
Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео
Вчера, 18:18
По данным МВД Грузии, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний.
По официальной версии ведомства, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры с использованием специальных средств.
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