https://sputnik-georgia.ru/20211130/sluzhba-gosinspektora-rassleduet-deystviya-politsii-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-262495814.html
Служба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси
Служба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси
Расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий", в связи с чем запрошены кадры у телеканалов 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T22:28+0400
2021-11-30T22:28+0400
2021-11-30T22:31+0400
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михаил саакашвили
мвд грузии
тбилисский городской суд
служба государственного инспектора
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора начала расследование фактов возможного превышения полномочий со стороны полицейских во время акции у Тбилисского городского суда 29 ноября, говорится в сообщении ведомства.По данным службы, расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий".В рамках расследования уже опрашиваются свидетели, в том числе участники акций, была запрошена документация из различных ведомств, а также запрошены кадры у телеканалов.По данным МВД Грузии, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний.По официальной версии ведомства, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры с использованием специальных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, тбилисский городской суд, служба государственного инспектора, возвращение и арест саакашвили
Служба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси
22:28 30.11.2021 (обновлено: 22:31 30.11.2021)
Расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий", в связи с чем запрошены кадры у телеканалов
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора начала расследование фактов возможного превышения полномочий со стороны полицейских во время акции у Тбилисского городского суда 29 ноября, говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий".
В рамках расследования уже опрашиваются свидетели, в том числе участники акций, была запрошена документация из различных ведомств, а также запрошены кадры у телеканалов.
По данным МВД Грузии, акция протеста, которая проходила параллельно с судебными процессом с участием гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний.
По официальной версии ведомства, с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. К тем участникам акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры с использованием специальных средств.
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