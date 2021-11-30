https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-ramkakh-stroitelstva-trassy-vostok-zapad-v-gruzii-postroyat-novyy-most-262496674.html

В рамках строительства трассы Восток –Запад в Грузии построят новый мост

В рамках строительства трассы Восток –Запад в Грузии построят новый мост

Стоимость строительства - 60,8 миллиона лари, и оно будет профинансировано Азиатским банком развития 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T23:41+0400

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строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Начинается строительство нового моста и подъездной дороги на реке Риони в Поти (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.Длина 8-ми полосного железобетонного моста составляет 436 метров, а протяженность подъездных путей - два километра.Стоимость строительства - 60,8 миллиона лари, и оно будет профинансировано Азиатским банком развития (АБР). Строительные работы будет выполнять компания "Единое предприятие MIRBUD-CS", выигравшая международный тендер.Срок выполнения работ - два года.Нынешняя дорога в Поти проходит через гидроузел, технические параметры которого не могут обеспечить беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств. Строительство нового моста решит существующие проблемы и обеспечит безопасное автомобильное движение и беспрепятственное транзитное движение в направлении Поти по дороге высокой интенсивности международного значения.Мост Поти является частью скоростной автомагистрали E60-E70. Скоростная автомагистраль - это самая короткая дорога между Европой и Азией. Расположение позволяет сделать трассу основным путем сообщения между Черным морем, Каспийским морем и Центральной Азией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/stroitelstvo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-v-samom-razgare-262116940.html

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экономика, новости, грузия, поти, строительство дороги, азиатский банк развития (абр)