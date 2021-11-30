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В Тбилиси приостановлена работа четырех бизнес-операторов

В Тбилиси приостановлена работа четырех бизнес-операторов

Очередное инспектирование сотрудники агентства продовольствия провели на объектах по производству мяса и мясопродуктов и общепита 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T07:33+0400

2021-11-30T07:33+0400

2021-11-30T07:33+0400

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грузия

тбилиси

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Работа четырех из восьми проверенных тбилисской городской службы Национального агентства продовольствия объектов реализации мяса и мясопродуктов и предприятий общественного питания приостановлена, сообщает ведомство.По данным Национального агентства продовольствия, проверка выявила критические и некритические несоответствия – грубое нарушение санитарно-гигиенических норм, просроченное и нездоровое мясо, правила маркировки. Всего было опечатано 200 кг различных видов мяса, которое будет уничтожено под контролем инспекторов агентства.Что мы едим: в Грузии выявили большое количество просроченных продуктов>>Кроме того, бизнес-операторы работали без регистрации в реестре экономической деятельности. По выявленным нарушениям были приняты предусмотренные законодательством меры – бизнес-операторы были оштрафованы, а производственный процесс приостановлен. Национальное агентство продовольствия постоянно осуществляет государственный контроль бизнес-операторов различного профиля, чтобы максимально защитить жизнь и здоровье потребителей, говорится в сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, национальное агентство продовольствия грузии