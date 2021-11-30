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В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
Биологи предупреждают: новый штамм может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта"
2021-11-30T12:04+0400
2021-11-30T12:04+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Япония выявила первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает агентство Киодо.Заболевший – мужчина, он прибыл из поездки по Намибии. Положительный результат тест показал во время проверки в аэропорту Нарита, отмечают в агентстве."Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране &gt;&gt;&gt;Новый штамм коронавируса "омикрон" наделал много шума за последние несколько дней. 28 ноября Всемирная организация здравоохранения решила классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала новый штамм греческой буквой "омикрон". По своей опасности он может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", предполагают исследователи. На сегодня "омикрон" распространился не только в Фарике, новый штамм уже зафиксировали в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, япония, коронавирус covid-19

В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"

12:04 30.11.2021
© AP Photo / Koji SasaharaПандемия коронавируса COVID 19 - люди в масках в Токио, Япония
Пандемия коронавируса COVID 19 - люди в масках в Токио, Япония - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
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Биологи предупреждают: новый штамм может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Япония выявила первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает агентство Киодо.
Заболевший – мужчина, он прибыл из поездки по Намибии. Положительный результат тест показал во время проверки в аэропорту Нарита, отмечают в агентстве.
"Грузия не на Луне" - Имнадзе о вероятности появления нового штамма коронавируса в стране >>>
Новый штамм коронавируса "омикрон" наделал много шума за последние несколько дней. 28 ноября Всемирная организация здравоохранения решила классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.
ВОЗ назвала новый штамм греческой буквой "омикрон". По своей опасности он может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", предполагают исследователи. На сегодня "омикрон" распространился не только в Фарике, новый штамм уже зафиксировали в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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