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Жители села в Кахети протестуют против строительства ГЭС
Жители села в Кахети протестуют против строительства ГЭС
Противники ГЭС заявляют, что в случае реализации проекта исторический комплекс на территории будет разрушен 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T20:57+0400
2021-11-30T20:57+0400
2021-11-30T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Местные жители провели акцию против строительства ГЭС в ущелье реки Лопота у села Лапанкури Телавского муниципалитета региона Кахети на востоке Грузии.По словам жителей, представители компании-строителя ООО "Артана-Лопота" уже доставили трактор и металлоконструкции для начала вспомогательных работ в ущелье, что, по их мнению, означает начало строительства ГЭС.Представитель компании заявил журналистам и местным жителям, что для проведения работ есть соответствующее разрешение государственных органов.ГЭС "Лопота-1" мощностью 5,9 мегаватта (с ежегодной выработкой электроэнергии в 33,4 миллиона киловатт-часов) планируется построить в семи километрах от Лапанкури. Противники ГЭС заявляют, что в случае реализации проекта исторический комплекс на территории будет разрушен, а река Лопота обмелеет на несколько километров, в результате уникальные виды деревьев будут уничтожены, а также высоки риски негативного воздействия на окружающую среду.Демонстранты не собираются расходиться, пока представители компании не покинут ущелье.На месте проведения акции, по информации СМИ, была мобилизована полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211124/vozmozhno-vinovno-pravitelstvo---premer-gruzii-o-slozhnostyakh-s-namakhvani-ges-262322807.html
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Жители села в Кахети протестуют против строительства ГЭС
20:57 30.11.2021 (обновлено: 21:09 30.11.2021)
Противники ГЭС заявляют, что в случае реализации проекта исторический комплекс на территории будет разрушен
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Местные жители провели акцию против строительства ГЭС в ущелье реки Лопота у села Лапанкури Телавского муниципалитета региона Кахети на востоке Грузии.
По словам жителей, представители компании-строителя ООО "Артана-Лопота" уже доставили трактор и металлоконструкции для начала вспомогательных работ в ущелье, что, по их мнению, означает начало строительства ГЭС.
Представитель компании заявил журналистам и местным жителям, что для проведения работ есть соответствующее разрешение государственных органов.
ГЭС "Лопота-1" мощностью 5,9 мегаватта (с ежегодной выработкой электроэнергии в 33,4 миллиона киловатт-часов) планируется построить в семи километрах от Лапанкури.
Противники ГЭС заявляют, что в случае реализации проекта исторический комплекс на территории будет разрушен, а река Лопота обмелеет на несколько километров, в результате уникальные виды деревьев будут уничтожены, а также высоки риски негативного воздействия на окружающую среду.
Демонстранты не собираются расходиться, пока представители компании не покинут ущелье.
На месте проведения акции, по информации СМИ, была мобилизована полиция.
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