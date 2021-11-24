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"Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС
"Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС
Гарибашвили рассказал о политике властей касательно строительства новых гидроэлектростанций 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T11:53+0400
2021-11-24T11:53+0400
2021-11-24T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В том, что проект строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии оказался на грани срыва, возможно, виновато правительство, так как не было должной коммуникации с населением, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала.Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются>>Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и турецкой строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. ENKA, которая намеревалась вложить в проект 830 миллионов долларов, из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций сдалась и решила расторгнуть договор с правительством. Власти Грузии хотят всячески избежать арбитражного суда и продолжают переговоры с турецким инвестором."Я не хочу говорить на эту тему, как вы знаете, ENKA заявила, что выходит из проекта... Я не хочу, чтобы мое заявление было использовано против нас", - отметил Гарибашвили.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.Новые ГЭСЕсли какой-либо проект по строительству новых гидроэлектростанций выгоден для экономики Грузии и населения страны и всего региона, то он должен быть реализован, заявил Гарибашвили."Политика в отношении гидроэлектростанций должна быть следующей - то, что нужно нашей стране и населению - вот как мы должны к этому подойти. Если тот или иной проект приносит большую пользу экономике нашей страны, нашему региону, населению, проживающему в этом регионе, мы должны это сделать", - заявил Гарибашвили.Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней>>По словам премьера, участие государства в таких проектах в качестве инвестора вполне возможно."Конечно, я, например, не стал бы уклоняться от государственных инвестиций, государственного вмешательства через прямые инвестиции, государство должно финансировать крупные стратегические объекты, такие как Ингури. Если бы кто-то мог представить себе сегодня, если бы Ингури не существовало в нашей реальности, в каких бы мы оказались условиях?" - сказал Ираклий Гарибашвили.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в стране с января по октябрь 2021 года было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 8,7 миллиарда киловатт-часов пришлась на гидростанции, в том числе, из всех существующих в стране станций, больше всех за этот период выработала самая крупная гидростанция на Кавказе – Ингури (Более 3 миллиардов киловатт-часов).Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, гэс
"Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС
11:53 24.11.2021 (обновлено: 12:00 24.11.2021)
Гарибашвили рассказал о политике властей касательно строительства новых гидроэлектростанций
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
В том, что проект строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии оказался на грани срыва, возможно, виновато правительство, так как не было должной коммуникации с населением, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала
.
Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и турецкой строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях.
"Надо сказать прямо, и, вероятно, есть и вина правительства, ненадлежащая коммуникация и отсутствие коммуникации или было приложено меньше усилий два года назад, когда началась работа над этим проектом - Намахвани. Наверное, они не смогли объяснить это населению, а может быть, условия были такие, что это было неприемлемо на чисто эмоциональном уровне для любого грузина", - сказал Гарибашвили.
ENKA, которая намеревалась вложить в проект 830 миллионов долларов, из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций сдалась и решила расторгнуть договор с правительством. Власти Грузии хотят всячески избежать арбитражного суда и продолжают переговоры с турецким инвестором.
"Я не хочу говорить на эту тему, как вы знаете, ENKA заявила, что выходит из проекта... Я не хочу, чтобы мое заявление было использовано против нас", - отметил Гарибашвили.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.
Новые ГЭС
Если какой-либо проект по строительству новых гидроэлектростанций выгоден для экономики Грузии и населения страны и всего региона, то он должен быть реализован, заявил Гарибашвили.
"Политика в отношении гидроэлектростанций должна быть следующей - то, что нужно нашей стране и населению - вот как мы должны к этому подойти. Если тот или иной проект приносит большую пользу экономике нашей страны, нашему региону, населению, проживающему в этом регионе, мы должны это сделать", - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, участие государства в таких проектах в качестве инвестора вполне возможно.
"Конечно, я, например, не стал бы уклоняться от государственных инвестиций, государственного вмешательства через прямые инвестиции, государство должно финансировать крупные стратегические объекты, такие как Ингури. Если бы кто-то мог представить себе сегодня, если бы Ингури не существовало в нашей реальности, в каких бы мы оказались условиях?" - сказал Ираклий Гарибашвили.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в стране с января по октябрь 2021 года было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 8,7 миллиарда киловатт-часов пришлась на гидростанции, в том числе, из всех существующих в стране станций, больше всех за этот период выработала самая крупная гидростанция на Кавказе – Ингури (Более 3 миллиардов киловатт-часов).
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
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