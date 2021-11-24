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"Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС

"Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС

Гарибашвили рассказал о политике властей касательно строительства новых гидроэлектростанций 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В том, что проект строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии оказался на грани срыва, возможно, виновато правительство, так как не было должной коммуникации с населением, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала.Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются>>Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и турецкой строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. ENKA, которая намеревалась вложить в проект 830 миллионов долларов, из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций сдалась и решила расторгнуть договор с правительством. Власти Грузии хотят всячески избежать арбитражного суда и продолжают переговоры с турецким инвестором."Я не хочу говорить на эту тему, как вы знаете, ENKA заявила, что выходит из проекта... Я не хочу, чтобы мое заявление было использовано против нас", - отметил Гарибашвили.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.Новые ГЭСЕсли какой-либо проект по строительству новых гидроэлектростанций выгоден для экономики Грузии и населения страны и всего региона, то он должен быть реализован, заявил Гарибашвили."Политика в отношении гидроэлектростанций должна быть следующей - то, что нужно нашей стране и населению - вот как мы должны к этому подойти. Если тот или иной проект приносит большую пользу экономике нашей страны, нашему региону, населению, проживающему в этом регионе, мы должны это сделать", - заявил Гарибашвили.Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней>>По словам премьера, участие государства в таких проектах в качестве инвестора вполне возможно."Конечно, я, например, не стал бы уклоняться от государственных инвестиций, государственного вмешательства через прямые инвестиции, государство должно финансировать крупные стратегические объекты, такие как Ингури. Если бы кто-то мог представить себе сегодня, если бы Ингури не существовало в нашей реальности, в каких бы мы оказались условиях?" - сказал Ираклий Гарибашвили.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в стране с января по октябрь 2021 года было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 8,7 миллиарда киловатт-часов пришлась на гидростанции, в том числе, из всех существующих в стране станций, больше всех за этот период выработала самая крупная гидростанция на Кавказе – Ингури (Более 3 миллиардов киловатт-часов).Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, гэс