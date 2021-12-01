https://sputnik-georgia.ru/20211201/amerikanskiy-sud-priostanovil-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-medikov-po-vsey-strane-262515637.html

Американский суд приостановил обязательную вакцинацию медиков по всей стране

Американский суд приостановил обязательную вакцинацию медиков по всей стране

В стране вынесен запрет на распоряжение администрации президента об обязательной вакцинации от COVID-19 миллионов медицинских сотрудников

2021-12-01T15:35+0400

2021-12-01T15:35+0400

2021-12-01T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Суд в США приостановил обязательную вакцинацию против коронавируса медицинских сотрудников в масштабе всей страны, пишет РИА Новости. В частности, в штате Луизиана федеральным судьей Терри Даутом вынесен предварительный общенациональный судебный запрет на распоряжение администрации президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 миллионов медицинских сотрудников.Отметим, что постановление предусматривало обязательную вакцинацию медработников из различных медицинских учреждений и получающих финансирование через программы Medicare и Medicaid. "Нет никаких сомнений в том, что введение обязательной вакцинации для 10,3 миллиона медицинских работников – это то, что должно быть сделано конгрессом, а не правительственным учреждением", – сказано в судебном документе. Однако, там же поясняется, что даже если такой акт будет принят в конгрессе, еще неясно, будет ли он конституционным. "Во время пандемии, такой как нынешняя, еще более важно обеспечить выполнение принципа разделения властей, предусмотренного в нашей конституции, чтобы избежать ущемления наших свобод", – говорится в документе. Примечательно, что ранее суд Миссури заблокировал распоряжение администрации США об обязательной вакцинации медработников на территории 10 штатов: Миссури, Небраска, Арканзас, Канзас, Айова, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота. Тогда судья отметил, что госпрограммы медицинского страхования не имеют полномочий от конгресса требовать вакцинации сотрудников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/strany-voz-nachnut-peregovory-po-mezhdunarodnomu-soglasheniyu-o-kontrole-nad-pandemiyami-262514155.html

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общество, новости, в мире, сша, джо байден, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19