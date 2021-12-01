https://sputnik-georgia.ru/20211201/strany-voz-nachnut-peregovory-po-mezhdunarodnomu-soglasheniyu-o-kontrole-nad-pandemiyami-262514155.html

Страны ВОЗ начнут переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями

Страны ВОЗ начнут переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями

Необходимость создания международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них обсудили на спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

2021-12-01T14:35+0400

2021-12-01T14:35+0400

2021-12-01T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Государства-члены Всемирной организации здравоохранения 1 декабря решили начать процесс переговоров, касающихся международного договора о предотвращении и контролю над пандемиями, пишет РИА Новости. Данное решение принято на основе консенсуса на второй по счету спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – она проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря. Спецсессия проходит на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон".По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который ранее сообщил о том, что Москва намерена присоединиться к этому решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, новая конвенция не должна дублировать существующие договора. Речь идет в том числе о Международных медико-санитарные правилах, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. "США также заявили о том, что рады присоединиться к станам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии", – отмечают в агентстве.Представители стран-членов ВОЗ являются участниками специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой как раз обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/est-vysokiy-risk-rasprostraneniya-omikron-shtamma-koronavirusa---voz--262438463.html

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