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Страны ВОЗ начнут переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями
Страны ВОЗ начнут переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями
Необходимость создания международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них обсудили на спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
2021-12-01T14:35+0400
2021-12-01T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Государства-члены Всемирной организации здравоохранения 1 декабря решили начать процесс переговоров, касающихся международного договора о предотвращении и контролю над пандемиями, пишет РИА Новости. Данное решение принято на основе консенсуса на второй по счету спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – она проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря. Спецсессия проходит на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон".По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который ранее сообщил о том, что Москва намерена присоединиться к этому решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, новая конвенция не должна дублировать существующие договора. Речь идет в том числе о Международных медико-санитарные правилах, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. "США также заявили о том, что рады присоединиться к станам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии", – отмечают в агентстве.Представители стран-членов ВОЗ являются участниками специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой как раз обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

Страны ВОЗ начнут переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями

14:35 01.12.2021 (обновлено: 14:55 01.12.2021)
© photo: Sputnik / ALeksey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / ALeksey Vitvitskiy
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Необходимость создания международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них обсудили на спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Государства-члены Всемирной организации здравоохранения 1 декабря решили начать процесс переговоров, касающихся международного договора о предотвращении и контролю над пандемиями, пишет РИА Новости.
Данное решение принято на основе консенсуса на второй по счету спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – она проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря. Спецсессия проходит на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон".
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который ранее сообщил о том, что Москва намерена присоединиться к этому решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, новая конвенция не должна дублировать существующие договора.
Всемирная организация здравоохранения - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ
29 ноября, 11:43
Речь идет в том числе о Международных медико-санитарные правилах, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
"США также заявили о том, что рады присоединиться к станам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии", – отмечают в агентстве.
Представители стран-членов ВОЗ являются участниками специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой как раз обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.
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