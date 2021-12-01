https://sputnik-georgia.ru/20211201/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-459-262503829.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 459
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 459
За последние 24 часа от коронавируса скончались 65 человек, вылечились 3 957 пациентов 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T11:01+0400
2021-12-01T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 459. Скончались 65 человек, согласно данным на сайте StopCov.С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день зарегистрировано 850 102 случая заражения коронавирусом."Полевые госпитали не нужны" - глава Минздрава Грузии о ситуации с COVID-19>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 957 человек, с начала пандемии – 792 158. Скончались 12 054.За сутки сделано 51 321 теста, в том числе 32 187 на антиген и 19 134 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,69%, за последние 14 дней – 8,91%, за последние семь дней – 8,65%.К этому времени в Грузии сделано 2 183 335 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 999.В карантине в данное время находятся 41 человек, в стационарах - 6 545, в ковид-гостиницах – 1 125.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 459
11:01 01.12.2021 (обновлено: 11:04 01.12.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 65 человек, вылечились 3 957 пациентов
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 459. Скончались 65 человек, согласно данным на сайте
StopCov.
С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день зарегистрировано 850 102 случая заражения коронавирусом.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 957 человек, с начала пандемии – 792 158. Скончались 12 054.
За сутки сделано 51 321 теста, в том числе 32 187 на антиген и 19 134 ПЦР-тест.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,69%, за последние 14 дней – 8,91%, за последние семь дней – 8,65%.
К этому времени в Грузии сделано 2 183 335 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 999.
В карантине в данное время находятся 41 человек, в стационарах - 6 545, в ковид-гостиницах – 1 125.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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