https://sputnik-georgia.ru/20211201/dvoe-grazhdan-irana-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-tbilisi-262506164.html

Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси

Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси

В доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T12:46+0400

2021-12-01T12:46+0400

2021-12-01T12:46+0400

происшествия

новости

грузия

тбилиси

отравление

гибель людей от отравления газом в тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039816_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8a9107647cf098ac90fed940d06e1a54.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин, которые накануне были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси, являются гражданами Ирана, сообщает Sputnik Грузия с места событий.Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом>>По предварительной версии, причиной смерти молодых мужчин стало отравление угарным газом. По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, в доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания.Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую. Дом был сдан в аренду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, тбилиси, отравление, гибель людей от отравления газом в тбилиси