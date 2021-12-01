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Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
В доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T12:46+0400
2021-12-01T12:46+0400
2021-12-01T12:46+0400
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отравление
гибель людей от отравления газом в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин, которые накануне были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси, являются гражданами Ирана, сообщает Sputnik Грузия с места событий.Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом>>По предварительной версии, причиной смерти молодых мужчин стало отравление угарным газом. По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, в доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания.Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую. Дом был сдан в аренду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, отравление, гибель людей от отравления газом в тбилиси
Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
В доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Двое мужчин, которые накануне были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси, являются гражданами Ирана, сообщает Sputnik Грузия
с места событий.
По предварительной версии, причиной смерти молодых мужчин стало отравление угарным газом. По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, в доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания.
"Они являются гражданами Ирана. Одному 33 года, а другой постарше. Во время осмотра в квартире оказался водонагреватель с открытой камерой сгорания, который мы сняли. Установка водонагревателя с открытой камерой сгорания в закрытом пространстве запрещена", – отметил сотрудник быстрого реагирования компании Tbilisi Energy Тариел Гвиниашвили.
Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую. Дом был сдан в аренду.
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