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Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
В доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания 01.12.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
грузия
тбилиси
отравление
гибель людей от отравления газом в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин, которые накануне были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси, являются гражданами Ирана, сообщает Sputnik Грузия с места событий.Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом&gt;&gt;По предварительной версии, причиной смерти молодых мужчин стало отравление угарным газом. По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, в доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания.Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую. Дом был сдан в аренду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, отравление, гибель людей от отравления газом в тбилиси

Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси

12:46 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин, которые накануне были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси, являются гражданами Ирана, сообщает Sputnik Грузия с места событий.
Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом>>
По предварительной версии, причиной смерти молодых мужчин стало отравление угарным газом. По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, в доме, где были найдены тела мужчин, был установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания.

"Они являются гражданами Ирана. Одному 33 года, а другой постарше. Во время осмотра в квартире оказался водонагреватель с открытой камерой сгорания, который мы сняли. Установка водонагревателя с открытой камерой сгорания в закрытом пространстве запрещена", – отметил сотрудник быстрого реагирования компании Tbilisi Energy Тариел Гвиниашвили.

Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую. Дом был сдан в аренду.
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