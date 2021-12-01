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Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
Стоимость экспортируемых цитрусовых с начала сезона сбора урожая выросла на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T07:32+0400
2021-12-01T07:32+0400
экономика
новости
грузия
мандарины
сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 8,3 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью четыре миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 113%, а стоимость продукции выросла на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 5 153 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 2 221 тонна, Украину – 651 тонна, Молдову – 141 тонна, Казахстан – 61 тонна, Кыргызстан – 60 тонн, Словению – 50 тонн, а также 39 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправился в Россию, а 16,3% – в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/armeniya-lidiruet-po-importu-korolkov-i-khurmy-iz-gruzii-262454396.html
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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза

07:32 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами
Мандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Стоимость экспортируемых цитрусовых с начала сезона сбора урожая выросла на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 8,3 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью четыре миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
За отчетный период объем экспорта увеличился на 113%, а стоимость продукции выросла на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 5 153 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 2 221 тонна, Украину – 651 тонна, Молдову – 141 тонна, Казахстан – 61 тонна, Кыргызстан – 60 тонн, Словению – 50 тонн, а также 39 тонн в другие страны.
Сбор хурмы в Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
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Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправился в Россию, а 16,3% – в Армению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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