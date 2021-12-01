https://sputnik-georgia.ru/20211201/eksport-mandarinov-iz-gruzii-vyros-v-dva-raza-262483117.html

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза

Стоимость экспортируемых цитрусовых с начала сезона сбора урожая выросла на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T07:32+0400

2021-12-01T07:32+0400

2021-12-01T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 8,3 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью четыре миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 113%, а стоимость продукции выросла на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 5 153 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 2 221 тонна, Украину – 651 тонна, Молдову – 141 тонна, Казахстан – 61 тонна, Кыргызстан – 60 тонн, Словению – 50 тонн, а также 39 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправился в Россию, а 16,3% – в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/armeniya-lidiruet-po-importu-korolkov-i-khurmy-iz-gruzii-262454396.html

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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство