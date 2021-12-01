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Какие новшества ждут школы Грузии в 2022 году
Какие новшества ждут школы Грузии в 2022 году
Минобразования планирует с нового года начать авторизацию школ и назначать директоров на конкурсной основе 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T21:36+0400
2021-12-01T21:56+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Конкурсы для директоров и учителей, авторизация школ - это те новшества, которые запланированы с 2022 года и о которых рассказал министр образования Грузии Михаил Чхенкели в своем выступлении в парламенте.Авторизация школ – проверка школ на соответствие нормам обучения и безопасности учеников.В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку&gt;&gt;Министр отметил, что при оценке школ будут учитываться все нюансы, поэтому процесс не будет быстрым."Начало процесса не означает, что мы завтра же начнем авторизацию. Это нереально. Вместе со стандартом авторизации у нас есть план, как достичь этого. Мы хорошо знаем, что происходит в школах, каждая из них может соответствовать европейскому стандарту. Для всех школ 2022 год будет переходным периодом: они должны будут создать основу и подготовиться к авторизации", - сказал Чхенкели.По его словам, весь процесс авторизации школ завершится в 2026 году.В 2022 году школы также пополнятся новыми учителями."У нас появились вакансии, и с января в системе школьного образования появятся новые учителя. В школах будут объявлены конкурсы. Конкурсы пройдут на высоком уровне, и в классы придут только те учителя, которые этого заслуживают", - сказал Чхенкели.Основными критериями конкурсного отбора будут знание своего предмета и умение его преподавать, сказал он.При этом министр отметил, что новые учителя заменят тех учителей , которые не смогли сдать квалификационные экзамены и повысить статус.Еще одним новшеством в Грузии в 2022 году станет конкурс директоров школ."Мы отложили конкурс директоров из-за пандемии и для разработки новых стандартов для директоров - каким должен быть подлинный лидер европейской школы. В 2022 году мы объявим конкурс на должности директоров школ", -сказал Чхенкели.Всего в Грузии 2 308 государственных школ. В них работают около 63 тысяч учителей и учатся 624,5 тысячи детей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Ot-doshkolnogo-obrazovaniya-do-adronnoy-terapii---chto-v-planakh-Minobrazovaniya-Gruzii-252463535.html
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новости, грузия, образование

Какие новшества ждут школы Грузии в 2022 году

21:36 01.12.2021 (обновлено: 21:56 01.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисская публичная школа номер 51
Тбилисская публичная школа номер 51 - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Минобразования планирует с нового года начать авторизацию школ и назначать директоров на конкурсной основе
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Конкурсы для директоров и учителей, авторизация школ - это те новшества, которые запланированы с 2022 года и о которых рассказал министр образования Грузии Михаил Чхенкели в своем выступлении в парламенте.
Авторизация школ – проверка школ на соответствие нормам обучения и безопасности учеников.
В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку>>

"Все школы Грузии пройдут авторизацию, целью которой является соответствие всех школ европейским стандартам. Успех школ зависит от многих факторов. Первым из них является, безусловно, профессиональный уровень учителей, а также инфраструктура школ и программа", - сказал Чхенкели.

Министр отметил, что при оценке школ будут учитываться все нюансы, поэтому процесс не будет быстрым.
"Начало процесса не означает, что мы завтра же начнем авторизацию. Это нереально. Вместе со стандартом авторизации у нас есть план, как достичь этого. Мы хорошо знаем, что происходит в школах, каждая из них может соответствовать европейскому стандарту. Для всех школ 2022 год будет переходным периодом: они должны будут создать основу и подготовиться к авторизации", - сказал Чхенкели.
По его словам, весь процесс авторизации школ завершится в 2026 году.
В 2022 году школы также пополнятся новыми учителями.
"У нас появились вакансии, и с января в системе школьного образования появятся новые учителя. В школах будут объявлены конкурсы. Конкурсы пройдут на высоком уровне, и в классы придут только те учителя, которые этого заслуживают", - сказал Чхенкели.
Основными критериями конкурсного отбора будут знание своего предмета и умение его преподавать, сказал он.
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При этом министр отметил, что новые учителя заменят тех учителей , которые не смогли сдать квалификационные экзамены и повысить статус.
Еще одним новшеством в Грузии в 2022 году станет конкурс директоров школ.
"Мы отложили конкурс директоров из-за пандемии и для разработки новых стандартов для директоров - каким должен быть подлинный лидер европейской школы. В 2022 году мы объявим конкурс на должности директоров школ", -сказал Чхенкели.
Всего в Грузии 2 308 государственных школ. В них работают около 63 тысяч учителей и учатся 624,5 тысячи детей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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