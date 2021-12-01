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Какие новшества ждут школы Грузии в 2022 году

Какие новшества ждут школы Грузии в 2022 году

Минобразования планирует с нового года начать авторизацию школ и назначать директоров на конкурсной основе 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Конкурсы для директоров и учителей, авторизация школ - это те новшества, которые запланированы с 2022 года и о которых рассказал министр образования Грузии Михаил Чхенкели в своем выступлении в парламенте.Авторизация школ – проверка школ на соответствие нормам обучения и безопасности учеников.В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку>>Министр отметил, что при оценке школ будут учитываться все нюансы, поэтому процесс не будет быстрым."Начало процесса не означает, что мы завтра же начнем авторизацию. Это нереально. Вместе со стандартом авторизации у нас есть план, как достичь этого. Мы хорошо знаем, что происходит в школах, каждая из них может соответствовать европейскому стандарту. Для всех школ 2022 год будет переходным периодом: они должны будут создать основу и подготовиться к авторизации", - сказал Чхенкели.По его словам, весь процесс авторизации школ завершится в 2026 году.В 2022 году школы также пополнятся новыми учителями."У нас появились вакансии, и с января в системе школьного образования появятся новые учителя. В школах будут объявлены конкурсы. Конкурсы пройдут на высоком уровне, и в классы придут только те учителя, которые этого заслуживают", - сказал Чхенкели.Основными критериями конкурсного отбора будут знание своего предмета и умение его преподавать, сказал он.При этом министр отметил, что новые учителя заменят тех учителей , которые не смогли сдать квалификационные экзамены и повысить статус.Еще одним новшеством в Грузии в 2022 году станет конкурс директоров школ."Мы отложили конкурс директоров из-за пандемии и для разработки новых стандартов для директоров - каким должен быть подлинный лидер европейской школы. В 2022 году мы объявим конкурс на должности директоров школ", -сказал Чхенкели.Всего в Грузии 2 308 государственных школ. В них работают около 63 тысяч учителей и учатся 624,5 тысячи детей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210730/Ot-doshkolnogo-obrazovaniya-do-adronnoy-terapii---chto-v-planakh-Minobrazovaniya-Gruzii-252463535.html

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