https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-gruzii-sokraschaetsya-chislo-shkol-ushedshikh-na-udalenku-262391926.html

В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку

В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку

На сегодняшний день в дистанционном режиме работают 137 школ и 358 отдельных классов 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T15:01+0400

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пятая волна

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение, за последнюю неделю сократилось – на сегодняшний день в таком формате работают 137 школ и 358 отдельных классов, говорится в сообщении на сайте министерства образования и науки Грузии.В случае выявления фактов заражения коронавирусом среди учащихся или педагогов, отдельные классы или вся школа переходит на удаленку. Как правило, карантин продолжается две недели. Всего в Грузии 2 084 государственные школы.Распространение коронавируса в школах Грузии снизилось>>"Третью неделю подряд распространенность коронавируса в школах снижается. За последние семь дней коронавирус был выявлен у 0,7% учителей и 0,3% учеников", - говорится в сообщении.По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 70,9% учителей и представителей администрации школ.С момента возобновления обучения в классах, 147 педагогов, входящих в группу риска, преподают дистанционно.Министерство образования и науки Грузии активно работает по превенции COVID-19 в школах: все учителя проходят регулярное тестирование, школы полностью оснащены ресурсами, необходимыми для превенции пандемии.В свою очередь, общеобразовательные учреждения делают все возможное, чтобы соответствовать рекомендациям сектора здравоохранения и создавать безопасную среду. За этим процессом следят представители ресурсных образовательных центров и представители министерства.Грузия переживает пятую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования COVID-19 держится на высокой отметке. Только за последние 24 часа зафиксировано 4 534 новых случая, а общее число переболевших составляет 831 248. С начала пандемии жертвами пандемии стали 11 810 человек, в том числе дети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruziya-poluchila-ot-yunisef-140-tonn-dezinfitsiruyuschikh-sredstv-ot-koronavirusa-dlya-shkol-261812069.html

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общество, новости, грузия, минобразования грузии, школа, коронавирус covid-19