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Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена
Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена
Специалисты настаивают, чтобы переболевшие граждане теряли "зеленый статус" через шесть месяцев после болезни 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T16:21+0400
2021-12-01T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальная техническая группа советников по иммунизации в Грузии настаивает на пересмотре идеи о выдаче бессрочных ковид-паспортов лицам, переболевшим коронавирусом, заявил руководитель группы, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта"&gt;&gt;В Грузии с 1 декабря вступил в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.Ковид-паспорт — это электронный документ, в который вносится вся информация о ковид-статусе гражданина.В Грузии "зеленый паспорт" - это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена

16:21 01.12.2021 (обновлено: 16:36 01.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди в масках в торговом центре
Эпидемия коронавируса - люди в масках в торговом центре - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Специалисты настаивают, чтобы переболевшие граждане теряли "зеленый статус" через шесть месяцев после болезни
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальная техническая группа советников по иммунизации в Грузии настаивает на пересмотре идеи о выдаче бессрочных ковид-паспортов лицам, переболевшим коронавирусом, заявил руководитель группы, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта">>
В Грузии с 1 декабря вступил в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.

"У Национальной технической группы советников по иммунизации также будет рекомендация пересмотреть идею бессрочного "зеленого паспорта" после перенесения коронавируса и сократить этот срок до шести месяцев. Мы считаем, что шестимесячный период в указанном вопросе – это то, что сейчас необходимо Грузии", - заявил Чхаидзе на брифинге.

Ковид-паспорт — это электронный документ, в который вносится вся информация о ковид-статусе гражданина.
В Грузии "зеленый паспорт" - это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.
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