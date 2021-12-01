https://sputnik-georgia.ru/20211201/kontseptsiya-zelenogo-pasporta-v-gruzii-mozhet-byt-peresmotrena-262517131.html
Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена
Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена
Специалисты настаивают, чтобы переболевшие граждане теряли "зеленый статус" через шесть месяцев после болезни 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T16:21+0400
2021-12-01T16:21+0400
2021-12-01T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальная техническая группа советников по иммунизации в Грузии настаивает на пересмотре идеи о выдаче бессрочных ковид-паспортов лицам, переболевшим коронавирусом, заявил руководитель группы, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта">>В Грузии с 1 декабря вступил в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.Ковид-паспорт — это электронный документ, в который вносится вся информация о ковид-статусе гражданина.В Грузии "зеленый паспорт" - это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена
16:21 01.12.2021 (обновлено: 16:36 01.12.2021)
Специалисты настаивают, чтобы переболевшие граждане теряли "зеленый статус" через шесть месяцев после болезни
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальная техническая группа советников по иммунизации в Грузии настаивает на пересмотре идеи о выдаче бессрочных ковид-паспортов лицам, переболевшим коронавирусом, заявил руководитель группы, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
В Грузии с 1 декабря вступил в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.
"У Национальной технической группы советников по иммунизации также будет рекомендация пересмотреть идею бессрочного "зеленого паспорта" после перенесения коронавируса и сократить этот срок до шести месяцев. Мы считаем, что шестимесячный период в указанном вопросе – это то, что сейчас необходимо Грузии", - заявил Чхаидзе на брифинге.
Ковид-паспорт — это электронный документ, в который вносится вся информация о ковид-статусе гражданина.
В Грузии "зеленый паспорт" - это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.
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