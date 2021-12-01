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Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта"

Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта"

До последнего времени рестораны, кафе и бары в Грузии могли принимать посетителей только до 23:00 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T13:01+0400

2021-12-01T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Все рестораны, кафе и бары в Грузии с 1 декабря должны работать по новым правилам – принимать лишь тех посетителей, у кого есть ковид-паспорт. Приятный бонус – работать можно круглосуточно, а не до 23:00, как это было до сих пор. Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию>>Новые правила обусловлены сложной эпидемиологической обстановкой в Грузии. Ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей. О пятой волне коронавируса в Грузии заговорили в октябре. Как заявили ранее власти, еще одного локдауна экономика Грузии не переживет, поэтому введение системы "зеленых паспортов" – самый оптимальный выход из сложившейся ситуации. С этим утверждением согласны представители бизнеса, но далеко не все жители Грузии. За последние недели в Тбилиси прошли две масштабные акции протеста, многие участники которых являются антиваксерами.Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым – 24 часа.С 1 декабря помимо объектов питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах), "зеленый паспорт" понадобится для посещения гостиниц и других объектов размещения, кинотеатров, театров, концертных залов, оперных театров, развлекательных заведений, казино и игорных залов, спа и фитнес-центров, а также для передвижения на канатках на горнолыжных курортах.В общественном транспорте, такси, магазинах и других объектах ковид-паспорта не нужны. Если вышеперечисленные объекты будут принимать посетителей без "зеленых паспортов", штрафовать будут именно их, а не клиентов. Юридическим лицам грозит штраф в 10 тысяч лари (около 3,2 тысячи долларов), а индивидуальным предпринимателям – 2 тысячи лари (около 600 долларов). После повторного нарушения, объект будет опечатан.Для получения ковид-паспорта (QR-кода) нужно пройти регистрацию по ссылке covidpass.moh.gov.ge или скачав аппликацию Georgia e-Health с iPhone или с Android. В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/za-obsluzhivanie-klientov-bez-zelenogo-statusa-biznes-obekty-gruzii-budut-shtrafovat-262502215.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ковид-паспорт