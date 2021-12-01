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Массовая облава в Тбилиси: за наркопреступления задержаны 12 человек

Массовая облава в Тбилиси: за наркопреступления задержаны 12 человек

Задержанные наркоторговцы систематически занимались незаконной торговлей наркотиками, отмечают в МВД

2021-12-01T14:33+0400

2021-12-01T14:33+0400

2021-12-01T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двенадцать человек, в том числе 10 наркореализаторов, задержаны в результате масштабной спецоперации в окраинном районе Тбилиси Поничала и других районах столицы в ноябре текущего года, говорится в сообщении на сайте МВД.Среди задержанных за незаконную реализацию наркотиков один – гражданин Азербайджана. Двое задержанных обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.В ходе следствия выяснилось, что задержанные наркоторговцы систематически занимались незаконной торговлей наркотиками.По постановлению судьи сотрудники полиции под прикрытием осуществили несколько контрольных закупок наркотиков у задержанных (героин, бупренорфин и альфа-ПВП) и сняли факт покупки на видео.В ходе личного обыска задержанных за незаконное приобретение и хранение наркотиков, полиция изъяла 129 таблеток, содержащих MDMA, 10 таблеток, содержащих амфетамин, и до 19 грамм кокаина.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконные приобретение, хранение и реализация наркотических веществ в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, наркотики, преступность в грузии