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https://sputnik-georgia.ru/20211201/nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-v-zapadnoy-gruzii-262505583.html
Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии
Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии
Ненастье стало причиной ограничений для транспорта на западе Грузии
2021-12-01T12:31+0400
2021-12-01T12:31+0400
общество
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
дороги
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение большегрузов запрещено из-за снегопада на перевале Накерала в регионе Рача Лечхуми - Земо Сванети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения &gt;&gt;&gt;Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролуари. Для остального вида транспорта движение свободное.Также, по данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, дороги

Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии

12:31 01.12.2021
© photo : press office of the Roads Department of GeorgiaПроцесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс
Процесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo : press office of the Roads Department of Georgia
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Ненастье стало причиной ограничений для транспорта на западе Грузии
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение большегрузов запрещено из-за снегопада на перевале Накерала в регионе Рача Лечхуми - Земо Сванети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения >>>
Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролуари. Для остального вида транспорта движение свободное.
Также, по данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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