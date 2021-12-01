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Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии
Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии
Ненастье стало причиной ограничений для транспорта на западе Грузии
2021-12-01T12:31+0400
2021-12-01T12:31+0400
2021-12-01T12:31+0400
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение большегрузов запрещено из-за снегопада на перевале Накерала в регионе Рача Лечхуми - Земо Сванети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения >>>Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролуари. Для остального вида транспорта движение свободное.Также, по данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, дороги
Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии
Ненастье стало причиной ограничений для транспорта на западе Грузии
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Движение большегрузов запрещено из-за снегопада на перевале Накерала в регионе Рача Лечхуми - Земо Сванети, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролуари. Для остального вида транспорта движение свободное.
Также, по данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.