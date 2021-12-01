https://sputnik-georgia.ru/20211201/nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-v-zapadnoy-gruzii-262505583.html

Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии

Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии

Ненастье стало причиной ограничений для транспорта на западе Грузии

2021-12-01T12:31+0400

2021-12-01T12:31+0400

2021-12-01T12:31+0400

общество

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департамент автомобильных дорог

дороги

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение большегрузов запрещено из-за снегопада на перевале Накерала в регионе Рача Лечхуми - Земо Сванети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения >>>Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролуари. Для остального вида транспорта движение свободное.Также, по данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, дороги