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Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
Запрет для автомобилей с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс
2021-12-01T11:31+0400
2021-12-01T11:31+0400
2021-12-01T11:31+0400
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кпп "казбеги – верхний ларс"
грузинские дороги, машины и их водители
верхний ларс
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В рамках строительства трассы Восток –Запад в Грузии построят новый мост >>>В частности, запрет для автомобилей с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, ситуация на военно-грузинской дороге, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, кпп "казбеги – верхний ларс", грузинские дороги, машины и их водители, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
Запрет для автомобилей с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет для автомобилей с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.
"Движение, согласно данному режиму, будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции", – говорится в сообщении ведомства.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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