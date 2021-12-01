https://sputnik-georgia.ru/20211201/verkhniy-lars-segodnya-na-doroge-iz-gruzii-v-rossiyu-vvedeny-ogranicheniya-262502830.html

Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения

Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения

Запрет для автомобилей с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс

2021-12-01T11:31+0400

2021-12-01T11:31+0400

2021-12-01T11:31+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

военно-грузинская дорога

мцхета-степанцминда-ларс

кпп "казбеги – верхний ларс"

грузинские дороги, машины и их водители

верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В рамках строительства трассы Восток –Запад в Грузии построят новый мост >>>В частности, запрет для автомобилей с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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