https://sputnik-georgia.ru/20211201/novogodniy-shokoladnyy-festival-proydet-v-stolitse-gruzii-262523083.html
Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии
Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии
Гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, а также горячий шоколад и глинтвейн. Всех посетителей ждет развлекательная программа
2021-12-01T18:22+0400
2021-12-01T18:22+0400
2021-12-01T18:22+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
развлечения
шоколад
ботанический сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23658/57/236585761_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_08a08f2688a2b81c9258a93bf54b246b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии на выходных - шоколадоманы приглашаются в тбилисский Ботанический сад 4 и 5 декабря.В программе фестиваля - Санта Клаус, эльф, выступление диджеев, лазер-шоу, розыгрыши, тематический фотоуголок, сюрпризы и многое другое. Специально для посетителей их забавные карикатуры будет создавать известный грузинский художник Залико Сулакаури.Самое главное - гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, горячий шоколад и глинтвейн. "Исходя из эпидемиологической ситуации в Саду всем посетителям проведут термоскрининг! Будут соблюдены все рекомендации!" - сказано в анонсе организаторов. Двери фестиваля, который пройдет в открытом праздничном пространстве Ботанического сада, будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Мероприятие состоится при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/rozhdestvenskaya-yarmarka-proydet-v-stolitse-gruzii-v-dekabre-262454036.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23658/57/236585761_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_f858f027f4dbc2471ef101c0f6594bc8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, развлечения, шоколад, ботанический сад
Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии
Гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, а также горячий шоколад и глинтвейн
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik.
Новогодний шоколадный фестиваль пройдет
в столице Грузии на выходных - шоколадоманы приглашаются в тбилисский Ботанический сад 4 и 5 декабря.
В программе фестиваля - Санта Клаус, эльф, выступление диджеев, лазер-шоу, розыгрыши, тематический фотоуголок, сюрпризы и многое другое. Специально для посетителей их забавные карикатуры будет создавать известный грузинский художник Залико Сулакаури.
Самое главное - гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, горячий шоколад и глинтвейн.
"Исходя из эпидемиологической ситуации в Саду всем посетителям проведут термоскрининг! Будут соблюдены все рекомендации!" - сказано в анонсе организаторов.
Двери фестиваля, который пройдет в открытом праздничном пространстве Ботанического сада, будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Мероприятие состоится при поддержке мэрии Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.