https://sputnik-georgia.ru/20211201/novogodniy-shokoladnyy-festival-proydet-v-stolitse-gruzii-262523083.html

Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии

Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии

Гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, а также горячий шоколад и глинтвейн. Всех посетителей ждет развлекательная программа

2021-12-01T18:22+0400

2021-12-01T18:22+0400

2021-12-01T18:22+0400

культура

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тбилиси

развлечения

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ботанический сад

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии на выходных - шоколадоманы приглашаются в тбилисский Ботанический сад 4 и 5 декабря.В программе фестиваля - Санта Клаус, эльф, выступление диджеев, лазер-шоу, розыгрыши, тематический фотоуголок, сюрпризы и многое другое. Специально для посетителей их забавные карикатуры будет создавать известный грузинский художник Залико Сулакаури.Самое главное - гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, горячий шоколад и глинтвейн. "Исходя из эпидемиологической ситуации в Саду всем посетителям проведут термоскрининг! Будут соблюдены все рекомендации!" - сказано в анонсе организаторов. Двери фестиваля, который пройдет в открытом праздничном пространстве Ботанического сада, будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Мероприятие состоится при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/rozhdestvenskaya-yarmarka-proydet-v-stolitse-gruzii-v-dekabre-262454036.html

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культура, новости, грузия, тбилиси, развлечения, шоколад, ботанический сад