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Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии
Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии
Гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, а также горячий шоколад и глинтвейн. Всех посетителей ждет развлекательная программа
2021-12-01T18:22+0400
2021-12-01T18:22+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
развлечения
шоколад
ботанический сад
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии на выходных - шоколадоманы приглашаются в тбилисский Ботанический сад 4 и 5 декабря.В программе фестиваля - Санта Клаус, эльф, выступление диджеев, лазер-шоу, розыгрыши, тематический фотоуголок, сюрпризы и многое другое. Специально для посетителей их забавные карикатуры будет создавать известный грузинский художник Залико Сулакаури.Самое главное - гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, горячий шоколад и глинтвейн. "Исходя из эпидемиологической ситуации в Саду всем посетителям проведут термоскрининг! Будут соблюдены все рекомендации!" - сказано в анонсе организаторов. Двери фестиваля, который пройдет в открытом праздничном пространстве Ботанического сада, будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Мероприятие состоится при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, развлечения, шоколад, ботанический сад

Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии

18:22 01.12.2021
© REUTERS / Russell BoyceНеоновая вывеска Sweet Like Chocolate у художественной галереи, кафе и творческого центра God's Own Junkyard в Лондоне
Неоновая вывеска Sweet Like Chocolate у художественной галереи, кафе и творческого центра God's Own Junkyard в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Russell Boyce
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Гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, а также горячий шоколад и глинтвейн
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии на выходных - шоколадоманы приглашаются в тбилисский Ботанический сад 4 и 5 декабря.
В программе фестиваля - Санта Клаус, эльф, выступление диджеев, лазер-шоу, розыгрыши, тематический фотоуголок, сюрпризы и многое другое. Специально для посетителей их забавные карикатуры будет создавать известный грузинский художник Залико Сулакаури.
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Самое главное - гости смогут попробовать как грузинскую, так и импортированную шоколадную продукцию, горячий шоколад и глинтвейн.
"Исходя из эпидемиологической ситуации в Саду всем посетителям проведут термоскрининг! Будут соблюдены все рекомендации!" - сказано в анонсе организаторов.
Двери фестиваля, который пройдет в открытом праздничном пространстве Ботанического сада, будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Мероприятие состоится при поддержке мэрии Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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