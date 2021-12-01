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Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда
Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда
Сторона защиты намерена обжаловать решение суда 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T16:38+0400
2021-12-01T16:38+0400
политика
новости
грузия
тбилисский городской суд
гиги угулава
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал оппозиционного политика Гиги Угулава на три тысячи лари (около тысячи долларов) за неподчинение требованию полиции на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили 29 ноября, заявил его адвокат Георгий Кондахишвили.Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили&gt;&gt;Угулава был задержан после того, как оскорбил полицейского и отказался подчиняться его требованию сойти с проезжей части и вернуться на тротуар, когда участники акции пытались перекрыть центральную дорогу. До суда политик находился в следственном изоляторе в Марнеули.При этом он отметил, что защита обжалует решение суда.Сам Угулава отнесся к штрафу с юмором."Пребывание в КПЗ Марнеули обходится в день в 1,5 тысячи лари. Получается цена хорошей пятизвездочной гостиницы", - сказал Угулава, выйдя из здания суда.Заплатит ли он штраф - станет известно после обжалования в апелляционном суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилисский городской суд, гиги угулава, возвращение и арест саакашвили

Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда

16:38 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovГиги Угулава
Гиги Угулава - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Сторона защиты намерена обжаловать решение суда
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал оппозиционного политика Гиги Угулава на три тысячи лари (около тысячи долларов) за неподчинение требованию полиции на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили 29 ноября, заявил его адвокат Георгий Кондахишвили.
Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили>>
Угулава был задержан после того, как оскорбил полицейского и отказался подчиняться его требованию сойти с проезжей части и вернуться на тротуар, когда участники акции пытались перекрыть центральную дорогу. До суда политик находился в следственном изоляторе в Марнеули.

"На суде не учли ни одного аргумента, представленного стороной защиты. В первую очередь, мы утверждали, что это не было перекрытие дороги, так как закон "О собрания и манифестациях" учитывает такую возможность, если число митингующих превышает определенное число. Это не является незаконным", - сказал Кондахишвили.

При этом он отметил, что защита обжалует решение суда.
Сам Угулава отнесся к штрафу с юмором.
"Пребывание в КПЗ Марнеули обходится в день в 1,5 тысячи лари. Получается цена хорошей пятизвездочной гостиницы", - сказал Угулава, выйдя из здания суда.
Заплатит ли он штраф - станет известно после обжалования в апелляционном суде.
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