https://sputnik-georgia.ru/20211201/oppozitsionnogo-politika-gigi-ugulava-oshtrafovali-i-otpustili-iz-zala-suda-262517879.html

Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда

Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T16:38+0400

2021-12-01T16:38+0400

2021-12-01T16:38+0400

политика

новости

грузия

тбилисский городской суд

гиги угулава

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260669044_0:114:3067:1839_1920x0_80_0_0_b7bb4ff35bfaafc5effa711979550f72.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал оппозиционного политика Гиги Угулава на три тысячи лари (около тысячи долларов) за неподчинение требованию полиции на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили 29 ноября, заявил его адвокат Георгий Кондахишвили.Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили>>Угулава был задержан после того, как оскорбил полицейского и отказался подчиняться его требованию сойти с проезжей части и вернуться на тротуар, когда участники акции пытались перекрыть центральную дорогу. До суда политик находился в следственном изоляторе в Марнеули.При этом он отметил, что защита обжалует решение суда.Сам Угулава отнесся к штрафу с юмором."Пребывание в КПЗ Марнеули обходится в день в 1,5 тысячи лари. Получается цена хорошей пятизвездочной гостиницы", - сказал Угулава, выйдя из здания суда.Заплатит ли он штраф - станет известно после обжалования в апелляционном суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, тбилисский городской суд, гиги угулава, возвращение и арест саакашвили